«Молодёжь должна биться за деньги»: Булыкин о высоких зарплатах футболистов, лимите на легионеров и реформе РПЛ

Российские футболисты в раннем возрасте получают большие зарплаты, поэтому лишаются необходимости работать над собой и прогрессировать. Об этом в интервью RT рассказал бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин. По его словам, юные спортсмены должны биться за высокие гонорары, а не получать их, сидя на лавке. Также известный в прошлом форвард назвал главные проблемы отечественного футбола, оценил возможные реформы чемпионата РПЛ, высказал своё отношение к лимиту на легионеров и предположил, как игроки «Краснодара» реагируют на тактические замечания со стороны Сергея Галицкого.

— До старта нового сезона РПЛ осталось меньше недели. В прошлом «Зенит» завоевал золотые медали за четыре тура до конца. Есть основания полагать, что в грядущем первенстве всё сложится иначе?

— Интрига ещё вернётся. Достаточно вспомнить позапрошлый сезон, когда «Динамо» долго преследовало лидера, но провалило вторую часть чемпионата. Уверен, в следующем нас ждёт яркое противостояние за первую строчку, поскольку соперники подтянулись. С такими скамейкой, бюджетом и составом бросить «Зениту» перчатку непросто. Раньше, по крайней мере, были международные турниры, где петербуржцы тратили дополнительные силы. Теперь им полегче. Но с точки зрения непосредственно игры нет большого разрыва между ними и ключевыми оппонентами: «Спартаком», ЦСКА, «Локомотивом». Железнодорожники выдали шикарный весенний отрезок. По крайней мере, не верю, что «Зенит» снова гарантирует себе трофей за несколько туров до конца. Нас ждёт такая же борьба за золото, как в этом году шла за серебро и бронзу.

— В чём, по-вашему, главная сила «Зенита»: в мастерстве иностранцев, солидном бюджете или работе Семака?

— Всё, вместе взятое. В команде собраны очень хорошие легионеры, а также имеется длинная скамейка. У клуба есть возможность подписывать и сильных отечественных игроков. А Семак отлично руководит подопечными и создал классный микроклимат в раздевалке. Это и помогает штамповать победы. В то же время Кубок России они не взяли. И это показало: у всех есть шансы обыграть петербуржцев, однако на длинной дистанции их сильные качества работают.

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— В последний раз «Зенит» не становился чемпионом страны ещё при Роберто Манчини в 2018-м. Что должно произойти, чтобы он прервал свою серию?

— В составе команды есть пара системообразующих исполнителей, чей уход создаст команде серьёзные проблемы. Плюс в следующем сезоне им будет сложнее держать заданную высокую планку. Те же бразильцы вполне могут расслабиться. Как я уже говорил, в отсутствие еврокубков у них не останется прежнего запала. Говоря о лидерах, в первую очередь имею в виду Клаудиньо и Малкома. Если они дадут слабину или получат травмы, сине-бело-голубые начнут показывать совсем иной футбол и у преследователей появятся шансы.

— Многие высказываются за то, чтобы отечественные команды проводили больше матчей. Добиваться этого следует увеличением числа участников РПЛ?

— Вполне можно сделать 18 коллективов, так как многие горят желанием пробиться в элитный дивизион. В таком случае предстоит проводить уже по 34 матча. Если сравнивать с сильнейшими первенствами Старого Света, абсолютно нормально. Там играют 18—20 команд. Увеличение количества встреч поможет выращивать кадры для сборной России, ведь больше воспитанников получат шанс. С другой стороны, повторюсь, выступаю за привычные форматы чемпионата и Кубка страны. Реформа последнего мне не понравилась.

— Почему?

— Кто-то вылетает, кто-то — нет. Нужно было остановиться на стандартной схеме, ведь он этим и интересен. И у ребят больше мотивации, поскольку поражение означает прекращение борьбы. Лучше бы оставили всё как раньше и придумали условный Кубок лиги, как в Англии, раз уж стояла задача предоставить дополнительную практику. Если Кубок вернут к привычному формату, а РПЛ расширят, будет достаточно встреч даже с учётом отстранения от международных соревнований.

— Продолжая тему с талантливыми россиянами, лучшим молодым отечественным исполнителем признали Сергея Пиняева. Согласны с выбором?

— Да. Арсен Захарян сбавил после сорвавшегося трансфера в «Челси». Константин Тюкавин способен выстрелить. Если брать всех, здорово проявил себя Малком, но не верю, что он сумеет снова стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги. Хочется, чтобы сместить его попытались именно россияне.

Считаю, для повышения мотивации необходимо ввести специальную бонусную систему, при которой люди начнут получать деньги за достижение определённых результатов. Тогда молодёжь будет прикладывать больше усилий, чтобы выйти на высокий уровень и получать хорошие деньги. Сейчас же у ребят очень большие зарплаты. Это не позволяет им раскрываться, тогда как в других странах все пытаются проявить себя, попасть в сборную, уехать в более сильное первенство. А наши понимают, что дома и так хорошо. Юных спортсменов сразу «грузят» большими контрактами.

— Вы предлагаете уменьшить спортсменам гонорары, но прописывать в контрактах различные бонусы?

— Многие у нас получают оклады, абсолютно не соответствующие их классу. Если понизить их, а за выполнение определённых задач выписывать премии, люди станут относиться к делу профессиональнее. Такая система отлично себя зарекомендовала в ЦСКА. Молодёжь должна биться за деньги, а не получать большие контракты, сидя на лавке. Бонусы побуждают не сидеть в запасе, ведь, если ты тренируешься хорошо, имеешь больше шансов попасть в состав и заработать очередное поощрение. Тогда будет нешуточная конкуренция. А у нас все понимают, даже если полируешь скамейку, на карту придёт фиксированная сумма. Можно ввести премиальные, например, за выполнение определённых задач на сезон. Тогда всей команде придётся сражаться ради достижения цели.

— Вы выступали за «Аякс». Чем модель по поиску талантов там существенно отличается от действующей в России?

— Амстердамцы ищут юниоров по всему континенту и приглашают лучших. Людям не кладут сразу же высокие зарплаты, и они постепенно прогрессируют рядом с опытными партнёрами. Их не боятся включать в основу в очень молодом возрасте, чтобы как можно быстрее засветить и привлечь интерес потенциальных покупателей. В 17—18 лет люди уже выходят на поле с первых минут. Когда я ещё сам защищал цвета «Аякса», из-за эпидемии травм тренерскому штабу пришлось бросить в бой юного дебютанта в матче Лиги чемпионов. Честно говоря, ужаснулся, но по глазам парня понял, тот в состоянии справиться с задачей. В итоге у него всё получилось, и по его действиям даже нельзя было определить, что он до того не провёл за команду ни встречи. За это и отвечает система подготовки.

Другой важный момент — молодёжка и основа всегда тренировались рядом. И когда наставник поднимал оттуда нескольких человек, они уже знали все требования и упражнения, всё оказывалось идентичным. А когда у нас приглашают юных воспитанников, они полчаса только обдумывают, как выполнить задание, поскольку всё в новинку. Или же приходится подстраиваться под незнакомые схемы. В России люди не сразу понимают, какие скорости у первой команды. Плюс партнёры сразу начинают ругаться и кричать. Парни ломаются и не могут проявить себя.

— За рубежом такого нет?

— В тех же Нидерландах никогда не станут психологически давить или обвинять в наличии звёздной болезни. Несмотря на ошибки, там продолжают ставить в состав, понимая, что ничего страшного в этом нет, поскольку молодым свойственна нестабильность. Им помогают, а не ломают. Для этого в штабе коллективов трудится множество психологов. У нас зачастую даже не знают, что это за должность. Тренер порой перегибает палку, а ребята ни в кого не вырастают.

— Находить и развивать таланты отлично умеют и в Германии. И поначалу проект Ральфа Рангника в «Локомотиве» казался очень перспективным. Там так же хотели брать юных спортсменов, развивать и потом продавать за границу. Почему не сработало?

— У нас совершенно другие рынок, футбольная модель и менталитет. Они ничего не знали о наших реалиях — это факт. Казалось, они делали трансферы, чтобы больше заработать самим, нежели обеспечить доход клубу. Одного новичка привозили нормального, а нескольких — не очень. Взять того же Марко Раконьяца, не соответствовавшего уровню РПЛ. Но тренер был вынужден его выпускать, так как за него заплатили немалые деньги. Купили защитника с истекающим контрактом, хотя могли позднее взять его бесплатно. Любой агент расскажет, в чём смысл подобных переходов, и в каждой команде можно насчитать по парочке таких исполнителей.

— В этом случае следует ли ужесточать лимит на легионеров? Как в Англии, где спортсменов не берут без определённого количества матчей за сборные.

— У меня в своё время так сорвался переход в АПЛ. Не хватило матчей за сборную России, из-за чего не дали рабочую визу. Это тоже вариант. Но там крутятся настолько серьёзные средства, что нет нужды привозить некачественных иностранцев. Если у нас в стране ввести подобные требования, никто не приедет в РПЛ. Только серьёзные исполнители им соответствуют, и они потребуют соответствующие условия. Более того, клубам из России необходимо платить ещё больше, ведь ехать к нам — идти на понижение. То есть люди придут за деньгами, снизят требования к себе, а потом будут рассказывать, насколько низок уровень лиги.

— Как вы относитесь к действующему на данный момент в РПЛ лимиту на легионеров?

— Если я поддерживаю молодых россиян, то, понятное дело, выступаю за него. К сожалению, у нас приходящие менеджеры сразу стремятся приобрести какого-нибудь иностранца, чтобы можно было либо что-то освоить, либо заработать кому-то бонусы. Действующая система позволяет взять нескольких человек, которые никогда не будут играть. Плюс некоторые клубы будут утверждать, будто им некого выпускать в условиях лимита, недостаточно россиян. В результате ребят засыпают деньгами и они останавливаются в развитии. Говорят, «Зенит» своими зарплатами и покупками убил прогресс нашего футбола. Однако он может себе это позволить. Раньше петербуржцы выступали в еврокубках и имели железное алиби: в ЛЧ с нашими делать нечего, мы хотим легионеров. Но теперь ситуация изменилась. Когда доверяешь собственным воспитанникам, они и после окончания карьеры приносят пользу: остаются в структурах клубов и передают опыт. В результате коллективы нормально функционируют, не тратя больших денег.

Но перед этим люди должны пройти обучение, поскольку только повесившие бутсы на гвоздь спортсмены не понимают, как функционирует их вид. Например, как оформить трансфер или как работает матчдэй. В своё время я занимался на специальных курсах от УЕФА. Образование шло под девизом «вторая карьера». Когда лекции начались, слушатели оказались в шоке, поскольку не помышляли, насколько серьёзно всё устроено за пределами поля. То же самое я ощутил на тренерских курсах. Бывшие звёзды «плавали» даже там. Зато, получив знания, они поняли, для чего наставники давали им те или иные упражнения. Поэтому забавно, когда в футбол приходят люди, которые сами никогда не играли, и начинают рассказывать, как всё нужно организовать. Профессионалы, слушая их, только смеются.

— Как думаете, игроки «Краснодара» смеются над Сергеем Галицким, когда он даёт им советы?

— Думаю, иногда да. Но я сильно зауважал его, когда он выстроил всю инфраструктуру южан и обозначил целью сформировать состав команды исключительно из собственных воспитанников. Однако потом начали покупать иностранцев, уровнем не намного выше своих. Не верю, что в Краснодарском крае нельзя найти способных мальчишек. Подобные заявления Галицкого идут вразрез с приобретением средних легионеров перед выступлением в ЛЧ. В итоге эти новички всё равно вовсю ошибались. А если бы выходили свои, глаза бы горели. Плюс только представьте, какой бы они получили опыт. Я бы восторгался Сергеем Николаевичем, не отойди он от своей стратегии. А когда он начинает разъяснять сугубо игровые моменты, слушать это странно. Причём такое проскакивает не только у владельца «Краснодара», но и у других функционеров. Они, может, и знают термины, но вставляют их не туда. Хочется, чтобы причины поражений объясняли спортивные руководители с опытом. А президентам и генеральным директорам следует заниматься иными вопросами.

— Кем ещё из функционеров восторгаетесь?

— Мне очень нравилось, какую систему выстроил в ЦСКА Евгений Гинер. Будет очень жалко, если он ни с кем не поделится своими знаниями о том, как должен функционировать коллектив. Всё было организовано настолько грамотно, что складывалось ощущение, будто он сам играл. Очень чётко он всё и объяснял.

— Что скажете о Леониде Федуне?

— От его пребывания в «Спартаке» осталось двоякое впечатление. С одной стороны, он любил футбол, тратил деньги и многое создал. С другой, его решения не всегда шли на пользу красно-белым. Вокруг менеджеров крутились разные агенты. А они — отличные психологи и про любого клиента могут рассказать, какой он красавчик или какой бездарь.

— Если вспомнить ваше обучение на менеджерских курсах УЕФА, что больше всего удивило?

— Примеров очень много, начиная от экономической модели клуба и заканчивая проведением трансферов. Интересно даже, как вообще организовываются матчи. Например, перед нами ставили задачу устроить встречу Лиги чемпионов. Мы разбивались на группы, брали определённую роль и пытались слаженно провести все процессы, как в реальности. Приходилось обсуждать мельчайшие детали: когда должны приехать на стадион соперники, какие коврики положить, сколько мест отдать тем или иным болельщикам. Все растерялись и поняли, что многого не знали.

Также изучали положение дел в разных коллективах. Например, назывались бюджеты четырёх разных клубов и нужно было понять, о ком идёт речь. А смысл занятий заключался в том, что мы все — одна семья и должны действовать во благо футболу. Здорово, что удалось наработать хорошие связи. Допустим, ты общаешься с Гаиской Мендьетой или Юрием Джоркаеффом на английском и понимаешь их с полуслова, поскольку сам выступал на высоком уровне. Это проще, чем пытаться что-то объяснить нигде не игравшему человеку или тому, кто никогда не выезжал за пределы России.

— На какой позиции в структуре клуба видите себя сейчас?

— Минимальная должность, на которую нас учили, — спортивный директор. Дальше шло уже управление клубом, поскольку все более-менее понимали азы. Уверен, без этих знаний на руководящем посту пришлось бы год-два набивать шишки. Здорово, что есть такие курсы. Причём их я закончил первым из россиян. Дальше их проходили Алексей Смертин и Андрей Аршавин.

— Почему первым на них пригласили именно вас?

— УЕФА отправил всем бумаги об открытии данной программы. Спасибо большое РФС, что связался со мной и предложил попробовать. Учитывая, как все футболисты не любят учиться и насколько уверены в своих знаниях, сначала желанием не горел. Но потом пообщался с людьми из союза и «Локомотива», дал согласие. Теперь поменял своё мнение и понял: нужно обязательно получать образование.

Уверен, от курсов УЕФА удовольствие получили все и серьёзно расширили кругозор. До сих пор списываемся в общем чате и делимся новостями: кого куда назначили, кто кем управляет. В Ассоциации реально хотят, чтобы футболом руководили люди из спорта. Но попасть в программу сложно, она довольно дорогостоящая. Только РФС решает, кто достоин представлять на них Россию.

— Вы также имеете тренерскую категорию, но в своё время признались, что эта сфера совершенно не для вас. В какой момент поняли это?

— Как раз после курсов УЕФА. Тогда осознал, что не хочу тренировать. Просто перерос данную область по знаниям и менталитету. Хотя благодарен генеральному директору Академии тренерского мастерства РФС Андрею Лексакову, который старался до всех доносить информацию. Раньше мы и не догадывались о многих вещах. Это очень полезные и нужные занятия для только закончившего карьеру игрока. Далее уже идёт менеджмент. При этом в академиях топ-клубов все тренеры собираются и вместе обсуждают занятия. Допустим, у кого-то хорошо пошло одно упражнение, и он делится этим с коллегами. Те тоже пробуют повторять. То есть они сами совершенствуются и помогают друг другу развиваться.

— То есть Александру Мостовому нужно было не возмущаться, а сразу получать тренерскую лицензию?

— Сто процентов. Если он пройдёт обучение, откроет для себя огромное количество нюансов и тонкостей. И в дальнейшем будет полагаться на собственные знания, а не помощников. Наставник по физподготовке — отдельная тема. Они тоже должны учиться. Если обычный легкоатлет придёт в футбольную команду, он никогда не даст правильную программу.

— Представим, что вас назначали генеральным директором. Кого бы вы пригласили на должность главного тренера: Мостового или Слуцкого?

— Смотря какой клуб и каких исполнителей хотят привести с собой оба кандидата. Но если отбросить в сторону все нюансы, конечно, возьму Мостового. Всё-таки он молодой перспективный специалист, а Слуцкий переключился на шоу-бизнес.