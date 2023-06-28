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Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов

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Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком до 21 года Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23.
Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов
  • Gettyimages.ru

В голосовании, организованном «Чемпионатом», принимали участие тренеры, а также капитаны клубов РПЛ.

18-летний россиянин с 90 очками обогнал в голосовании нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова, которые набрали по 71 баллу.

В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее Пиняев не исключил перехода в европейский клуб.

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