Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ по версии тренеров и капитанов
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В голосовании, организованном «Чемпионатом», принимали участие тренеры, а также капитаны клубов РПЛ.
18-летний россиянин с 90 очками обогнал в голосовании нападающего столичного «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника московского «Спартака» Руслана Литвинова, которые набрали по 71 баллу.
В прошедшем сезоне Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов» и «Локомотив». Суммарно полузащитник забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах.
Ранее Пиняев не исключил перехода в европейский клуб.