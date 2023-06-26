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Полузащитник московского «Локомотива» Пиняев не исключил перехода в европейский клуб

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Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Полузащитник московского «Локомотива» Пиняев не исключил перехода в европейский клуб
  • РИА Новости

«Конечно, хочется себя попробовать, хочется проверить себя на другом уровне. Команды называть не буду, наверное, любая, которая играет в четыре защитника и где есть крайние нападающие», — цитирует Пиняева «Матч ТВ».

По информации СМИ, «Зенит» желает выкупить молодого хавбека за 600 млн рублей. Железнодорожники не планируют продавать Пиняева летом 2023 года. Сам футболист также не желает покидать московскую команду, если не получит предложений от европейских клубов. 

В сезоне-2022/23 18-летний Пиняев провёл 19 матчей, забил четыре мяча и отличился одной результативной передачей. 

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал главную черту Сергея Пиняева, которая поможет добиться успеха.

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