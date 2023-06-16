Азаров заявил, что Пиняев добьётся успехов благодаря своему стержню

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал главную черту Сергея Пиняева, которая поможет нападающему московского «Локомотива» добиться успеха.

«В нём есть стержень. Вот это в первую очередь мне даёт уверенность, что Сергей будет прогрессировать и действительно добьётся очень больших высот в футболе», — цитирует Азарова «Чемпионат».

При этом Азаров не уверен, что 18-летний форвард в ближайшее время перейдёт в один из европейских клубов.

«Надо его спрашивать — узнать стремление. Сергей — талантливый парень, но более того — очень правильный, у него в голове всё правильно», — добавил Азаров.

Пиняев в сезоне-2022/23 в 27 матчах забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна рассказал о том, что его клиент хочет попробовать себя в европейском чемпионате.













