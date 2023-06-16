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Азаров заявил, что Пиняев добьётся успехов благодаря своему стержню

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назвал главную черту Сергея Пиняева, которая поможет нападающему московского «Локомотива» добиться успеха.

«В нём есть стержень. Вот это в первую очередь мне даёт уверенность, что Сергей будет прогрессировать и действительно добьётся очень больших высот в футболе», — цитирует Азарова «Чемпионат».

При этом Азаров не уверен, что 18-летний форвард в ближайшее время перейдёт в один из европейских клубов.

«Надо его спрашивать — узнать стремление. Сергей — талантливый парень, но более того — очень правильный, у него в голове всё правильно», — добавил Азаров.

Пиняев в сезоне-2022/23 в 27 матчах забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна рассказал о том, что его клиент хочет попробовать себя в европейском чемпионате.






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