Агент Тикнизяна: как и любой футболист, Наир хочет попробовать свои силы в Европе
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«Наир находится в шорт-листе «Реал Сосьедад». Эта информация верна. Но нахождение в шорт-листе и конкретное предложение — разные вещи. Но как и у любого игрока, у него есть желание попробовать свои силы в Европе», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.
Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал желание Юрия Жиркова пойти учиться на тренера.