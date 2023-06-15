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Агент Тикнизяна: как и любой футболист, Наир хочет попробовать свои силы в Европе

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Агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна рассказал о том, что его клиент хочет попробовать себя в европейском чемпионате.
Агент Тикнизяна: как и любой футболист, Наир хочет попробовать свои силы в Европе
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Наир находится в шорт-листе «Реал Сосьедад». Эта информация верна. Но нахождение в шорт-листе и конкретное предложение — разные вещи. Но как и у любого игрока, у него есть желание попробовать свои силы в Европе», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 игрок провёл за «Локомотив» 37 матчей, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Контракт со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал желание Юрия Жиркова пойти учиться на тренера.

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