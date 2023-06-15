Сёмин: Жирков способен достичь уровня Семака и Карпина в тренерской деятельности

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал желание Юрия Жиркова пойти учиться на тренера.

«Замечательно то, что Юрий Жирков решил пойти обучаться тренерской деятельности. Я поддерживаю его решение. Он прошёл довольно большую футбольную школу, сделал себе сам большую и насыщенную футбольную карьеру. Мы с ним работали в сборной России. И мне он запомнился как очень интеллектуальный и техничный футболист. Я бы назвал его игроком высочайшего уровня. Всё-таки в «Челси» зовут не просто так, как и в сборную России.

Способен ли он достичь того уровня, какого достиг Сергей Семак или же Валерий Карпин? Я думаю, да. Он выходец из того поколения, где было очень много способных ребят, которые по-настоящему чувствовали футбол. Так что пусть он получает тренерскую лицензию, а потом дорогу ему подскажет случай. Возможно, это будет сразу большая команда, возможно — какое-то спортивное учреждение. Но я бы посоветовал начинать работу с тренерского штаба, как это делал Семак. Реальный опыт работы на скамейке, в структуре клуба бесценен. И тогда всё получится, остальные качества у него уже есть», — заявил Сёмин RT.

Ранее Сёмин назвал выдающимся футбол в финале Лиги чемпионов.