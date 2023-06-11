Сёмин назвал выдающимся футбол в финале Лиги чемпионов
- РИА Новости
«Играли две выдающиеся команды, которые очень чётко соблюдали дисциплину. Атмосфера, как всегда, очень хорошая. Было много болельщиков «Сити» и «Интера», которые вели себя очень достойно. Футбол был выдающимся», — цитирует Сёмина СЭ.
Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.
Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле.