Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сёмин назвал выдающимся футбол в финале Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Интером».
Сёмин назвал выдающимся футбол в финале Лиги чемпионов
  • РИА Новости

«Играли две выдающиеся команды, которые очень чётко соблюдали дисциплину. Атмосфера, как всегда, очень хорошая. Было много болельщиков «Сити» и «Интера», которые вели себя очень достойно. Футбол был выдающимся», —  цитирует Сёмина СЭ.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить