Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о проведении финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле.

«Я хотел бы поздравить «Манчестер Сити» с победой, а также поблагодарить всех, кто ещё раз подтвердил гостеприимство Турции и внёс свой вклад в беспроблемную и успешную организацию этого большого события», — написал Эрдоган в соцсетях.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола — первый тренер, сумевший дважды сделать требл.