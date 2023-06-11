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Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о проведении финала Лиги чемпионов УЕФА между «Манчестер Сити» и «Интером» в Стамбуле.
Эрдоган назвал успешным проведение финала Лиги чемпионов в Стамбуле
  • AP

«Я хотел бы поздравить «Манчестер Сити» с победой, а также поблагодарить всех, кто ещё раз подтвердил гостеприимство Турции и внёс свой вклад в беспроблемную и успешную организацию этого большого события», — написал Эрдоган в соцсетях.

Игра на стадионе «Ататюрк Олимпьят» завершилась со счётом 1:0. Таким образом, «Ман Сити» впервые в своей истории стал победителем турнира.

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола — первый тренер, сумевший дважды сделать требл.

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