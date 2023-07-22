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«Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет

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Екатеринбургский «Урал» прервал 23-матчевую серию без побед над московским ЦСКА в чемпионате России по футболу.
«Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет
  • РИА Новости

Команда из Екатеринбурга в матче первого тура Российской премьер-лиги РПЛ сезона-2023/24 впервые за 28 лет смогла нанести поражение армейскому клубу (2:1).

До этого «Урал» обыграл ЦСКА в мае 1995 года со счётом 1:0. Тогда победный мяч забил Игорь Ханкеев, а результативную передачу оформил нынешний главный тренер московской команды Владимир Федотов.

ЦСКА до нынешнего момента ещё ни разу не проигрывал «Уралу» в РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Урал» реализовал первый пенальти в сезоне-2023/24 в матче с ЦСКА.

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