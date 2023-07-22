«Урал» обыграл ЦСКА в чемпионате России впервые за 28 лет
- РИА Новости
Команда из Екатеринбурга в матче первого тура Российской премьер-лиги РПЛ сезона-2023/24 впервые за 28 лет смогла нанести поражение армейскому клубу (2:1).
До этого «Урал» обыграл ЦСКА в мае 1995 года со счётом 1:0. Тогда победный мяч забил Игорь Ханкеев, а результативную передачу оформил нынешний главный тренер московской команды Владимир Федотов.
ЦСКА до нынешнего момента ещё ни разу не проигрывал «Уралу» в РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Урал» реализовал первый пенальти в сезоне-2023/24 в матче с ЦСКА.