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Карпин о задаче «Ростова» в РПЛ: скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».

«Сегодня пришло достаточно болельщиков для нынешнего времени, поэтому при такой поддержке, естественно, приятно играть. Какая задача на сезон? Задача та же самая — как можно скорее обезопасить себя от вылета и стыковых матчей», — цитирует Карпина пресс-служба ростовской команды.

«Ростов» одержал победу над «Факелом» в матче первого тура РПЛ сезона-2023/24. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе ростовской команды мячи забили Максим Осипенко (39-я минута) и Роман Тугарев (56-я). У воронежского клуба отличился Евгений Марков (17-я). Во втором туре «Ростов» сыграет с «Зенитом», а «Факел» встретится с «Локомотивом».

Ранее Карпин высказался о запрете ФИФА на игру некоторых новичков в матче первого тура РПЛ с «Факелом».

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