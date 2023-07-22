Семак заявил, что у Бакаева появилась возможность проявить себя в «Зените»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак дал понять, что у полузащитника Зелимхана Бакаева появились хорошие шансы для того, чтобы попробовать закрепиться в стартовом составе.

«Бакаеву нужно показывать хорошую игру, у него есть качества, которые он должен использовать. Сейчас ситуация, когда у него есть возможность проявить себя, делать это качественно и стабильно», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Бронзовый призёр Евро-2008 в составе сборной России остался доволен качеством игры своих подопечных в матче первого тура чемпионата России с нижегородским «Пари НН».

«Хороший контроль мяча, подходы. Всегда сложно играть против команды, которая очень низко обороняется, но при этом мы создавали моменты и в первом, и во втором тайме. Забили два мяча и не пропустили», — добавил Семак.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Семака. Дубль оформил Матео Кассьерра. Бакаев записал в свой актив голевой пас в первой результативной атаке.

Ранее сообщалось, что Бакаев оформил первый голевой пас за «Зенит» в РПЛ после перехода из «Спартака».