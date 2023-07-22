Бакаев оформил первый голевой пас за «Зенит» в РПЛ после перехода из «Спартака»
- РИА Новости
Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Сергея Семака. Дубль оформил Матео Кассьерра. Бакаев записал в свой актив голевой пас в первой результативной атаке.
Таким образом, Бакаев сделал первый ассист за «Зенит» с момента перехода из московского «Спартака». Полузащитник стал игроком сине-бело-голубых в мае 2022 года.
Ранее сообщалось, что первое удаление в РПЛ сезона-2023/24 заработал защитник «Пари НН» в матче с «Зенитом».