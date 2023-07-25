Тихонов ожидает много голов в матче Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком»

Бывший нападающий сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Краснодаром» и московским «Спартаком».

«Не очень уверенно стартовал «Спартак» в РПЛ, однако всё же смог обыграть «Оренбург» в первом туре. Хорошо показали себя Мозес и Хлусевич, а вот к защите есть вопросы. Если у команды есть какие-то амбиции в чемпионате, то так пропускать нельзя», — заявил Тихонов RT.

По его мнению, «Краснодар» довольно уверенно обыграл «Динамо» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Если бы не пропустили во втором тайме, был бы вообще разгром. Думаю, что и в Кубке начнут с победы или как минимум не проиграют.

Посмотрите, как «Спартак» играет на выезде — последний раз в гостях побеждали ещё весной. «Краснодар» же в последних матчах дома проигрывал только ЦСКА, да и то по пенальти. К тому же у «быков» есть хорошая мотивация. В прошлом сезоне почти взяли свой первый кубок, совсем немного не хватило для победы. Думаю, в этот раз команда покажет себя не хуже.

Что же касается голов, то, думаю, их будет много. «Спартак» на выезде стабильно пропускает один-два мяча, однако и сам умеет забивать, поэтому смело можно брать «обе забьют», — сказал амбассадор PARI.

Встреча между «быками» и красно-белыми состоится 27 июля. Игра пройдёт в Краснодаре и начнётся в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что бригада арбитра Алексея Сухого рассудит матч «Краснодар» — «Спартак».