Личка: футболисты «Динамо» постепенно привыкают к требованиям

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о поражении своей команды от «Пари НН» в матче первого тура Кубка России.

«Игроки постепенно привыкают. Нужно время, иногда учишься и через такие ошибки. У нас были два‑три момента, когда мы теряли мяч и давали сопернику возможность забить», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались подопечные Сергея Юрана (4:3).

В составе бело-голубых мяч забил Ярослав Гладышев на девятой минуте. У нижегородцев отличился Эдгар Севикян на седьмой минуте.

Таким образом, «Пари НН» набрал три очка и возглавил группу D.

В следующем туре нижегородский клуб сыграет со «Спартаком», а «Динамо» встретится с «Краснодаром».

Ранее «Локомотив» обыграл «Урал» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.