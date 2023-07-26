Федотов заявил, что «Оренбург» проводил фантастические быстрые атаки в матче с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над «Оренбургом» в матче первого тура Кубка России.

«Ожидал ли такой результативной игры? Выдержали серьёзный натиск в начале встречи, быстро забили, потом вратарь совершил ошибку. После этого гола многое было решено. Доиграли, в первом тайме все вопросы об исходе были решены. Успешное начало плюс невыдержанные действия голкипера предопределили ход матча», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 6:0.

В составе столичного клуба мячи забили Ярослав Арбузов (12-я минута), Бактиёр Зайнутдинов (17-я), Милан Гайич (22-я), Фёдор Чалов (45 + 1), Матвей Кисляк (87-я) и Никита Ермаков (90-я).

У оренбургского клуба были удалены голкипер Алексей Кеняйкин (14-я, прямая красная). Защитник Михаил Сиваков (две жёлтые карточки, 56-я и 62-я).

Таким образом, ЦСКА набрал три очка и возглавил группу A.

В следующем туре армейский клуб сыграет с «Факелом», а «Оренбург» встретится с «Сочи».

Ранее главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о разгромном поражении от ЦСКА в матче первого тура Кубка России.