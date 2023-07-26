«Факел» проиграл «Сочи» в матче первого тура Кубка России

«Факел» уступил «Сочи» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Хохлова.

У «Факела» отличился Василий Черов (29-я минута). В составе сочинского клуба мячи забили Мигел Силвейра (21-я), Кирилл Кравцов (45 + 3), Кирилл Заика (78-я).

У воронежского клуба был удалён защитник Фёдор Кудряшов (прямая красная, 68-я).

Таким образом, «Сочи» набрал три очка и занимает второе место в группе A. Возглавляет таблицу ЦСКА, который разгромил «Оренбург» (6:0).

В следующем туре «Сочи» встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Факелом».

Ранее «Зенит» забил два безответных мяча «Ахмату» в матче первого тура Кубка России.