«Факел» проиграл «Сочи» в матче первого тура Кубка России
- РИА Новости
Встреча на Центральном стадионе профсоюзов завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дмитрия Хохлова.
У «Факела» отличился Василий Черов (29-я минута). В составе сочинского клуба мячи забили Мигел Силвейра (21-я), Кирилл Кравцов (45 + 3), Кирилл Заика (78-я).
У воронежского клуба был удалён защитник Фёдор Кудряшов (прямая красная, 68-я).
Таким образом, «Сочи» набрал три очка и занимает второе место в группе A. Возглавляет таблицу ЦСКА, который разгромил «Оренбург» (6:0).
В следующем туре «Сочи» встретится с «Оренбургом», а ЦСКА сыграет с «Факелом».
Ранее «Зенит» забил два безответных мяча «Ахмату» в матче первого тура Кубка России.