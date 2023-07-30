Мостовой заявил, что проблемы со связью не оправдывают решения судей в игре «Ахмат» — ЦСКА
«Пускай лучше Владислав Безбородов с холодной головой расскажет, что он там сделал. Конечно, со связью могут быть проблемы, но это не оправдывает решения судей. Их проблема в том, что они сами не играли в футбол», — цитирует Мостового РИА Новости.
По информации «Матч ТВ», наблюдались проблемы со связью между судьями и VAR‑центром в Москве.
Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.
Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45+10).
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника Милана Гайича, полученной в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».