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Мостовой заявил, что проблемы со связью не оправдывают решения судей в игре «Ахмат» — ЦСКА

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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой заявил, что проблемы судей со связью не оправдывают их плохую работу в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ахматом» и ЦСКА.

«Пускай лучше Владислав Безбородов с холодной головой расскажет, что он там сделал. Конечно, со связью могут быть проблемы, но это не оправдывает решения судей. Их проблема в том, что они сами не играли в футбол», — цитирует Мостового РИА Новости.

По информации «Матч ТВ», наблюдались проблемы со связью между судьями и VAR‑центром в Москве.

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих.

Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом форварда грозненцев Мохамеда Конате арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45+10).

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил о намерении добиться аннулирования красной карточки защитника Милана Гайича, полученной в матче второго тура РПЛ с «Ахматом».

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