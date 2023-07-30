Чалов назвал «неоднозначным» матч с «Ахматом»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».

«Честно говоря, такая неоднозначная игра. После удаления ведём 1:0 и в таких играх, тем более на выезде с «Ахматом», нельзя так просто отдавать инициативу. Отдали, пропустили, потом опять забили — и опять отдали инициативу», — цитирует Чалова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 3:2 в пользу красно-синих. В составе армейцев отличился Фёдор Чалов (13-я минута, 45 + 1, 79-я). У «Ахмата» дубль оформил Мохамед Конате (27-я, 45 + 11).

Судья Безбородов назначил за матч пять пенальти, четыре из которых были пробиты в первом тайме. Перед повторным ударом арбитр показал красную карточку игроку ЦСКА Милану Гайичу после просмотра VAR (45 + 10).

Ранее директор по коммуникациям московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Брейдо назвал беспределом судейство Владислава Безбородова в матче с «Ахматом».