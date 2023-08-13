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Сергеев считает, что «Зенит» догонит «Краснодар» и «Спартак» после очных матчей

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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев не считает катастрофическим отрыв «Краснодара» в чемпионате России по футболу.
Сергеев считает, что «Зенит» догонит «Краснодар» и «Спартак» после очных матчей
  • Gettyimages.ru

«Старт сезона, знали, что потеряли очки, отпустили далеко «Спартак» и «Краснодар», но впереди очные встречи, длинный сезон. Тяжело догонять, но мы свои очки наберём, будем играть лучше от матча к матчу», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» (12 очков) одержал четыре победы подряд и лидирует в чемпионате. Далее расположились екатеринбургский «Урал» (десять) и московский «Спартак» (девять). «Зенит» (четыре) занимает девятое место.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что совсем не удивлён неровной концовкой матча четвёртого тура чемпионата России по футболу с воронежским «Факелом».

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