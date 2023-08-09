Сходные эпизоды продолжают трактовать по-разному: почему работа судей в РПЛ требует прозрачности

Решение главного арбитра Сергея Цыганка отменить гол Антона Зиньковского и назначить пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Пари НН» в Кубке России вызвало серьёзный резонанс. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов согласился с позицией коллеги, в то время как экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов назвал его ошибочным. При этом многие вспомнили, что в прошлом сезоне Павел Кукуян засчитал в дерби двух столиц гол Андрея Мостового, несмотря на предшествующее ему нарушение правил на Романе Зобнине. Как спорный эпизод заставил вспомнить о ряде проблем судейства — в материале RT.

Прошедший во вторник игровой день Кубка России запомнился фантастическим по сюжету противостоянием «Спартака» и «Пари НН». К перерыву подопечные Гильермо Абаскаля вели со счётом 3:1, но пропустили три мяча подряд и были вынуждены сотворить что-то невероятное для победы. И хотя радость от успеха заставила многих болельщиков и экспертов забыть о большинстве неоднозначных эпизодов матча, один всё же стоит особняком. Речь о моменте с незасчитанным голом Антона Зиньковского, который трансформировался в точный удар Тимура Сулейманова с пенальти и вновь напомнил о проблеме трактовок в футболе.

Внедрение системы VAR произвело революцию в работе судей, но полностью исключить возникновение спорных решений не помогло. Изменился сам характер их появления. Если раньше арбитры физически не могли разглядеть все нюансы, то теперь на первый план вышла разница в интерпретации. За последние годы можно было неоднократно лицезреть, как двое рефери выносят диаметрально противоположные вердикты в, казалось бы, схожих эпизодах. Как не было единого мнения в отношении игры рукой, её нахождения в неестественном положении, допустимых границ при силовой борьбе в штрафной, пребывания в пассивном офсайде — список можно продолжать, так и не появилось.

Но иногда случается так, что одна команда дважды страдает из-за неоднозначных действий арбитров, по-разному трактовавшего один и тот же пункт правил. Эта участь постигла «Спартак». Если в майском дерби двух столиц с «Зенитом» гол Андрея Мостового в ворота красно-белых был засчитан, несмотря на предшествующее ему нарушение правил, то шедевр Зиньковского во встрече с «Пари НН» был отменён. И в обоих случаях это вызвало непонимание.

Да, решение Сергея Цыганка в матче Кубка России объяснить гораздо легче. Прорыву Зиньковского предшествовало попадание мяча в руку Даниилу Хлусевичу в собственной штрафной, позволившее москвичам не только отзащищаться после розыгрыша штрафного, но и сходу организовать контрвыпад. Таким образом, оба действия произошли в рамках одной фазы, что можно считать основанием как для аннулирования взятия ворот нижегородцев, так и назначения пенальти в противоположные. Согласился с вердиктом и бывший судья Игорь Федотов, правда, не ставший давать развёрнутую оценку случившемуся.

«Отмена гола «Спартака» и пенальти в его ворота — верные решения. Судьи на VAR здесь разобрались. Хлусевич пытался сыграть головой, но мяч попал в руку, которая находилась в неестественном положении. Это 11-метровый без показа жёлтой карточки. Да, такого в России никогда не было, но теперь есть», — сказал Федотов «Чемпионату».

Однако при детальном рассмотрение всё может показаться не таким однозначным. Именно на это обратил внимание бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов. Специалист не только не согласился с мнением о нахождения руки Хлусевича в неестественном положении, но и призвал присмотреться к Сулейманову, слегка подталкивавшему оппонента в спину.

«Мне кажется, это было естественное положение руки. Им (судьям. — RT) нужно определиться. Я бы не стал назначать такой 11‑метровый… Толчок в этом моменте можно рассмотреть, но он был не такой акцентированный. Рука всегда расширяет площадь тела. Ты играешь головой и попадаешь в руку — это самая сложная ситуация. Ты сам попадаешь себе в руку, ну какой это пенальти? Супергол отменяется из‑за какой‑то ерунды, которую никто не объяснит», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

И хотя бывший хавбек «Интера» явно допустил ошибку, посчитав, что мяч попал в руку спартаковца после касания головы (на повторе видно, что это не так), но затронул очень важную тему. А именно необходимость привести всё к общему знаменателю. И это касается не только игры рукой, но и других аспектов. В частности, понимания, когда закончилась одна стадия атаки и началась другая. Ведь именно это помешало Павлу Кукуяну разобраться в моменте с голом Мостового в упомянутом выше дерби двух столиц. А не будь того взятия ворот, «Зенит» мог и не завоевать очередной титул за четыре тура до конца первенства.

Тогда Кукуян вместе с помощниками то ли не заметили фола Далера Кузяева на Романе Зобнине, то ли сочли, что тот произошёл в ходе предыдущей стадии атаки. Сам арбитр не давал комментариев на эту тему, поэтому однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Так или иначе, мяч Мостового был засчитан. И в этот раз Федотов частично согласился с бывшими коллегами.

«Фол на Зобнине действительно был, и Кукуян его пропустил. Но важно, что это была не начальная фаза атаки: после этого «Спартак» успел перехватить мяч, потом потерять, и потом пошла атака «Зенита». VAR в лице Иванова правильно не стал вмешиваться в эту ситуацию, это просто пропуск нарушения со стороны судьи, но из-за этого нарушения гол «Зенита» отменять было нельзя», — отметил Федотов.

Правда в Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) с ним не согласились. Мнение представителей организации разделились, но большинство всё же посчитало, что после удара Мостового не стоило указывать на центр.

«Данный инцидент произошёл в атакующей фазе команды «Зенит», предшествующей взятию ворот соперника, по причине того, что, несмотря на длительность временного промежутка между нарушением правил и взятием ворот, и тот факт, что игрок… «Спартака» Никита Чернов выбил мяч головой из пределов штрафной площади, мяч не переходил полностью под контроль игроков «Спартака», — говорится в официальном заявлении ЭСК РФС.

Всё это лишний раз указывает на отсутствие единых трактовок того или иного момента среди представителей судейского корпуса. Причём показательнее здесь не действия Кукуяна и его ассистентов, находившихся в пылу игры и имевших ограниченное время на вынесение вердикта. К единому мнению не смогли прийти даже представители ЭСК РФС, а это уже говорит о многом. Ведь о каких общих правилах можно говорить, когда в оценках произошедшего расходятся даже эксперты, имевшие возможность неоднократно посмотреть повтор с разных камер и всё досконально проанализировать.

Пример со «Спартаком» наиболее показательный, но на этом неоднозначные эпизоды не исчерпываются. Только в первые недели нового сезона набралось множество спорных моментов, заслуживающих разъяснения. Например, «фолы последней надежды» Виктора Александрова и Сергея Песьякова, наказанных красной и жёлтой карточками соответственно, толчок Артёма Дзюбы в спину Сергея Божина, по мнению ЭСК «не являвшегося наказуемым», да и в целом уровень допустимого контакта в штрафной.

Отдельно стоит выделить жёсткие нарушения Эдуарда Сперцяна, Брайана Мансильи и подкат Вильямара Барриоса в ноги Денису Макарову. Если хавбеки «Краснодара» и «Оренбурга» были отстранены на две встречи, то их коллега из «Зенита» лишь на одну, что подразумевает его участие в матче 5-го тура со «Спартаком».

И хотя экспертно-судейская комиссия регулярно публикует отчёты по самым громким эпизодам тура, многим болельщикам наверняка хотелось бы услышать позицию самих арбитров. Несомненно, идеальным было бы разъяснение самых важных вердиктов прямо во время встречи, как это делают во многих видах спорта — хоккее и баскетболе. Да, футбол отличается наличием «живого» времени, а озвучивание трактовок по стадиону может привести к удлинению пауз, которых и так более чем достаточно после внедрения VAR. Но ничто не мешает делать это по окончании матча. Конечно, это непросто и многие рефери наверняка воспримут это в штыки, но в перспективе это может помочь не только стать ближе к зрителям, но и снизить уровень негатива к себе. А отказ отвечать за свои действия его лишь увеличивает.

Взять хотя бы пример Алексея Безбородова. После скандального противостояния между «Ахматом» и ЦСКА он не только отказался отвечать на вопросы журналиста, но и позволил себе резкий выпад в его адрес. И это не пошло на пользу ни ему самому, ни его коллегам. Признай арбитр спокойно свою ошибку, и дело не вызвало бы такого общественного резонанса, а может быть даже заставило уважать рефери.

За последний год РПЛ уже сделала серьёзный шаг в вопросе увеличения прозрачности работы арбитров. Очень многим понравилась идея с обнародованием переговоров главного судьи с помощниками и видеоассистентами, позволившая иначе взглянуть на многие их вердикты. Но на этом не стоит останавливаться. Те же фанаты прекрасно осознают, что безошибочно работать невозможно. Одно дело, когда человек признаёт их, другое — отмалчивается.

Быть может, со временем в работе судейского корпуса произойдут серьёзные изменения. Как признавался глава РПЛ Александр Алаев, его новоиспечённый руководитель Милорад Мажич уже предложил ряд реформ, впоследствии способных оказать положительное влияние на организацию. И было бы очень здорово, если бы часть из них была направлена именно на увеличение открытости.

Нет ничего плохого не только в публикации переговоров между арбитрами, но и внедрении рейтинга, на основании которого производились бы назначения на ключевые встречи тура. Таким образом, футбольное сообщество смогло яснее понимать, почему именно этот судья получил право отработать на конкретном матче. И в перспективе это могло снизить давление как на самих рефери, так на департамент в целом.