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Талалаев: «Спартак» начал показывать свой футбол после пяти замен

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Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил мнение, что «Спартак» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» начал показывать свой футбол только после пяти сделанных замен.

«Мы все знаем, что «Спартак» хорошо играет на открытом пространстве. При этой системе розыгрыша возможны эксперименты. Некоторые клубы меняют схемы, планы. Красно-белые начали играть в свою игру после пяти замен», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе красно-белых забитыми мячами отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15-я), Павел Мелёшин (36-я), Михаил Игнатов (80-я) и Квинси Промес (89-я). У нижегородцев мячи забили Тимур Сулейманов (29-я; 56-я, пенальти), Эдгар Севикян (46-я), Виктор Александров (50-я). 

«Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте. 

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников.

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