Талалаев: «Спартак» начал показывать свой футбол после пяти замен
«Мы все знаем, что «Спартак» хорошо играет на открытом пространстве. При этой системе розыгрыша возможны эксперименты. Некоторые клубы меняют схемы, планы. Красно-белые начали играть в свою игру после пяти замен», — цитирует Талалаева «Матч ТВ».
Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.
В составе красно-белых забитыми мячами отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15-я), Павел Мелёшин (36-я), Михаил Игнатов (80-я) и Квинси Промес (89-я). У нижегородцев мячи забили Тимур Сулейманов (29-я; 56-я, пенальти), Эдгар Севикян (46-я), Виктор Александров (50-я).
«Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников.