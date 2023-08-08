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Губерниев заявил, что «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников

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Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что столичному «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников,

«Спартаку» нужны центральные защитники, даже не один, а сразу два. В каждом матче повторяется одна и та же история. Каждый навес — спасайся кто может. Игра весёлая. «Спартак» молодцы, когда начали выходить на поле основные игроки, но эта проблема так и будет продолжаться вне зависимости от уровня соперников», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе красно-белых забитыми мячами отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15-я), Павел Мелёшин (36-я), Михаил Игнатов (80-я) и Квинси Промес (89-я). У нижегородцев мячи забили Тимур Сулейманов (29-я; 56-я, пенальти), Эдгар Севикян (46-я), Виктор Александров (50-я). 

«Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте. 

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нехватка опыта у молодых футболистов сыграла роль во втором тайме матча второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород».

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