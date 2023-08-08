Губерниев заявил, что «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников

Комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что столичному «Спартаку» нужно срочно приобрести двух центральных защитников,

«Спартаку» нужны центральные защитники, даже не один, а сразу два. В каждом матче повторяется одна и та же история. Каждый навес — спасайся кто может. Игра весёлая. «Спартак» молодцы, когда начали выходить на поле основные игроки, но эта проблема так и будет продолжаться вне зависимости от уровня соперников», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе красно-белых забитыми мячами отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15-я), Павел Мелёшин (36-я), Михаил Игнатов (80-я) и Квинси Промес (89-я). У нижегородцев мячи забили Тимур Сулейманов (29-я; 56-я, пенальти), Эдгар Севикян (46-я), Виктор Александров (50-я).

«Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нехватка опыта у молодых футболистов сыграла роль во втором тайме матча второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород».