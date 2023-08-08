Абаскаль — о победе над «Пари НН»: игроки и фанаты чувствовали страсть, сегодня мы довольны

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что нехватка опыта у молодых футболистов сыграла роль во втором тайме матча второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород».

«Доволен, потому что «Спартак» продлил серию и достиг 15 матчей без поражений на домашнем стадионе. Это очень важно. Игроки и болельщики чувствовали страсть, поэтому сегодня мы довольны. Мы поплатились за неопытность футболистов. У нас молодая команда», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Тренер также отметил, что нехватка опыта и концентрации дорого стоила команде во втором тайме, однако игроки всё равно добились нужного результата.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4. «Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что «Спартаку» при подготовке к матчу с «Пари Нижний Новгород» нужно было дополнительно поработать над обороной.