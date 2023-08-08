Президент РПЛ Алаев — «Спартаку»: я бы дополнительно поработал над действиями в обороне

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что «Спартаку» при подготовке к матчу второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород» нужно было дополнительно поработать над обороной.

«Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — цитирует Алаева «Матч ТВ».

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к Алаеву.

Красно-белые одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:4. «Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. Нижегородцы с двумя расположились на втором месте.

Ранее «Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России.