Президент РПЛ Алаев — «Спартаку»: я бы дополнительно поработал над действиями в обороне
«Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне», — цитирует Алаева «Матч ТВ».
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к Алаеву.
Красно-белые одержали победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 5:4. «Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. Нижегородцы с двумя расположились на втором месте.
Ранее «Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России.