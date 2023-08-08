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Абаскаль: по поводу подготовки команды лучше спросить у Алаева

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Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александру Алаеву.
Абаскаль: по поводу подготовки команды лучше спросить у Алаева
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«По поводу подготовки лучше спросить у Алаева. Наш сегодняшний соперник будет играть в понедельник, а мы в пятницу. Не можем быть довольны, что пропускаем голы, но мы будем исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

8 августа столичный клуб проводит матч второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24 с «Пари Нижний Новгород», а 11 августа красно‑белые сыграют с екатеринбургским «Уралом» в рамках четвёртого тура РПЛ. 

В таблице чемпионата России подопечные Абаскаля занимают первое место с девятью очками. Нижегородский клуб расположился на 15-м (одно).

Ранее полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признался, что ему и его партнёрам по команде нравится календарь чемпионата и Кубка России по футболу на сезон-2023/24.

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