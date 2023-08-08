Игнатов: футболистам «Спартака» нравится играть в плотном графике
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Конечно, лучше играть. Я видел, что Зиньковский после прошлой игры давал интервью. Хорошо, когда играем. Я полностью его поддерживаю. Конечно, нам нравится играть в таком графике», — цитирует Игнатова «Чемпионат».
Красно-белые по итогам трёх туров с девятью очками лидируют в чемпионате России. «Спартак» 8 августа в матче Кубка страны принимает на своём поле «Пари НН».
Ранее сообщалось, что Хесус Медина впервые попал в стартовый состав «Спартака».