«Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России
Победа стала для красно-белых 70-й в истории в рамках Кубка России.
Второе место по количеству выигранных матчей занимает столичный «Локомотив» (71). Первое — у ЦСКА (82).
Железнодорожники выигрывали турнир девять раз, ЦСКА восемь, а «Спартак» с «Зенитом» — по четыре раза.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признался, что ему и его партнёрам по команде нравится календарь чемпионата и Кубка России по футболу на сезон-2023/24.