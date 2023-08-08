«Спартак» стал третьей командой с 70 победами в Кубке России

«Спартак» обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

Победа стала для красно-белых 70-й в истории в рамках Кубка России.

Второе место по количеству выигранных матчей занимает столичный «Локомотив» (71). Первое — у ЦСКА (82).

Железнодорожники выигрывали турнир девять раз, ЦСКА восемь, а «Спартак» с «Зенитом» — по четыре раза.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признался, что ему и его партнёрам по команде нравится календарь чемпионата и Кубка России по футболу на сезон-2023/24.