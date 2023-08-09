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Шалимов: супергол Зиньковского отменили из-за ерунды, которую никто не объяснит

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Бывший полузащитник итальянского «Интера» Игорь Шалимов считает, что гол полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России с «Пари Нижний Новгород» был отменён ошибочно.

«Рука всегда расширяет площадь тела. Ты играешь головой и попадаешь в руку — это самая сложная ситуация. Ты сам попадаешь себе в руку, ну какой это пенальти? Супергол отменяется из‑за какой‑то ерунды, которую никто не объяснит», — цитирует Шалимова «Матч ТВ».

Арбитр отменил гол хавбека и назначил пенальти в пользу «Пари НН» после того, как полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич сыграл рукой в собственной штрафной в начале голевой атаки столичной команды.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4. «Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте. 

Ранее главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о стиле игры команды в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

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