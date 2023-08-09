Юран: про «Пари Нижний Новгород» не скажут, что мы ставили автобус в игре со «Спартаком»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о стиле игры команды в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком».

«Классный матч получился. Уже про нас не будут говорить, что мы ставим автобус или троллейбус. Смотрим на «Интер», у них та же схема 5—3—2. В матчах Лиги чемпионов они все за линией мяча, у нас говорят «организованная оборона». А когда то же самое в России, то говорят «автобус», — цитирует Юрана РИА Новости.

Он также отметил, что во втором тайме нижегородцы чуть раскрепостились и взялись за дело, но потом вмешался уровень футболистов, которые вышли у красно-белых на замену, поэтому у «Пари НН» пошли индивидуальные ошибки.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4. «Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.

Ранее главный тренер «Химок» Андрей Талалаев выразил мнение, что «Спартак» в матче с «Пари Нижний Новгород» начал показывать свой футбол только после пяти сделанных замен.