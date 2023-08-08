Узнать больше

Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче Кубка России

Короткая ссылка
Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче Кубка России
  • РИА Новости

Полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич сыграл рукой в собственной штрафной в начале голевой атаки столичной команды, после чего главный арбитр встречи Сергей Цыганок назначил пенальти в пользу нижегородцев.

Счёт встречи — 3:4 в пользу «Пари НН».

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александру Алаеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить