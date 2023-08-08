Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче Кубка России
- РИА Новости
Полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич сыграл рукой в собственной штрафной в начале голевой атаки столичной команды, после чего главный арбитр встречи Сергей Цыганок назначил пенальти в пользу нижегородцев.
Счёт встречи — 3:4 в пользу «Пари НН».
Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что для обсуждения вопроса подготовки команды стоит обратиться к главе Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александру Алаеву.