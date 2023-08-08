Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче Кубка России

Арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

РИА Новости