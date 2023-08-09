Сумасшедший сценарий: «Спартак» пропустил четырежды, но вырвал победу у «Пари НН» в Кубке России

«Спартак» победил «Нижний Новгород» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. После первого тайма москвичи вели со счётом 3:1, но в начале второго пропустили трижды за 11 минут, причём в последнем случае — с пенальти после просмотра VAR. Однако красно-белые спасли матч усилиями брошенного в бой Квинси Промеса: сначала вингер отдал передачу на Михаила Игнатова, а затем отличился сам ударом в дальний угол на 89-й минуте. В свою очередь, «Локомотив» взял верх над «Рубином» в гостях, а «Урал» дома одолел «Ростов».

Дубль Сулейманова и выход Промеса

Перед кубковой игрой «Спартака» и «Нижнего Новгорода» мало кто мог представить, что она получится настолько результативной. Казалось, хозяева должны брать верх, несмотря на ожидаемую ротацию. Состав москвичей всё равно получился представительным. С первых минут вышли на поле Наиль Умяров, Данил Пруцев, Антон Зиньковский и новичок Хесус Медина. Сергей Юран же в противостоянии с бывшей командой использовал всех сильнейших.

Но красно-белые настолько мощно начали противостояние, что буквально смели уступающего в классе соперника. Причём открыл счёт на девятой минуте не славящийся высокой результативностью Леон Классен, которому удался потрясающий обводящий выстрел в дальний угол из-за пределов штрафной. А ассистировал ему Медина, набравший второе очко за коллектив. Прошло совсем немного времени, и хозяева отличились вновь. На этот раз Зиньковский, Игнатов и Пруцев в несколько передач разрезали оборону оппонента, и последний нанёс точный удар.

Нельзя сказать, что у нижегородцев не возникали моменты. Вернувшийся из аренды Илья Свинов действовал не слишком уверенно. Чего стоит хотя бы эпизод, когда он, вынося мяч, подарил его Николаю Калинскому. В итоге ценой огромных усилий вратарь всё же парировал выстрел под перекладину. А по истечении получаса гости сократили отставание до минимума. Тимур Сулейманов отличился после подачи корнера.

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Но интрига жила недолго, поскольку подопечные Гильермо Абаскаля ответили той же монетой. Никита Чернов после подачи Медины красиво пяткой подправил мяч на молодого Павла Мелёшина, а тот с линии внёс снаряд в сетку. Правда, незадолго до перерыва Свинова чуть не огорчил Дмитрий Стоцкий, но мяч попал в стойку.

Тем неожиданней оказался невероятный камбэк, который коллектив Юрана организовал сразу после перерыва. Всего за 11 минут гостям удалось отличиться трижды и полностью перевернуть ход неудачного складывающего матча. Сказалась и расслабленность хозяев, которые явно заранее уверовали в лёгкую победу.

Не успела возобновиться игра, как красно-белых наказал Эдгар Севикян. Хавбеку никто не помешал протащить мяч по центру и с дальней дистанции точно пробить с рикошетом от штанги. Этого команде оказалось достаточно, чтобы вернуть уверенность в себе. «Спартак» же прижался к своей штрафной. Далее вновь сработало фирменное оружие «Нижнего Новгорода» — стандарты. После розыгрыша углового Кирилл Гоцук выполнил скидку на Виктора Александрова, а тот спокойно поразил створ.

Следующий корнер и вовсе разделил встречу на до и после. Красно-белые не только отбились, но и организовали контратаку. А Зиньковский завершил её потрясающим выстрелом с дальней дистанции. Но в дело вмешались помощники Сергея Цыганока на VAR. Они позвали арбитра посмотреть повтор, поскольку незадолго до этого мяч попал в руку Даниилу Хлусевичу в собственной штрафной. Так вместо гола назначили пенальти, который реализовал Сулейманов — 3:4.

Но Абаскаль не думал сдаваться и бросил в бой Романа Зобнина, Кристофера Мартинса Перейру, Тео Бонгонду, Квинси Промеса и даже совсем недавно включённого в заявку Олега Рябчука. Рокировки помогли хозяевам вновь завладеть инициативой и повести осаду чужих ворот, тем более что отставание было минимальным. Гости отбивались с огромным трудом, и, складывалось впечатление, они вот-вот дрогнут.

В результате в концовке это всё-таки произошло. Причём главным героем стал Промес. Сначала он потрясающей разрезающей передачей вывел Игнатова почти один на один. А затем за минуту до конца основного времени воспользовался грубейшей помаркой Гоцука, обыграл вратаря и закрутил мяч в дальний угол. Таким образом, «Спартак» не только вырвал три очка в потрясающем по драматургии поединке, но и продлил победную серию на старте сезона во всех турнирах до пяти матчей. А Юран в качестве тренера потерпел первое поражение от бывшего коллектива.

Гол Юшина и штанга Мохеби

«Ростов» горел желанием реабилитироваться перед собственными болельщиками за унизительное поражение от «Крыльев Советов» в последнем туре РПЛ. Однако Валерий Карпин решил поберечь лидеров. Из тех, кто попал в стартовый состав на встречу в Самаре, с первых минут на поле в Екатеринбурге вышли только двое — Сергей Песьяков и Алексей Миронов. Виктор Гончаренко тоже не обошёлся без ротации, но состав его команды оказался куда более приближен к оптимальному.

Неудивительно, что хозяева с первых минут пошли вперёд и принялись оказывать давление на экспериментальную линию обороны соперника, где не нашлось места ни одному профильному центральному защитнику. Однако моментов возникало не так много, а при случае Песьяков страховал партнёров. Зато гости имели великолепный шанс, но не реализовали его. Мохаммад Мохеби убежал на рандеву с Алексеем Маминым и пробил в штангу.

«Урал» за это наказал оппонентов фирменным голом. После подачи углового чужие ворота поразил Александр Юшин. Ассистировал ему 18-летний воспитанник клубной академии Илья Ишков, для которого это очко стало дебютным в составе коллектива.

Во втором тайме Карпин бросил в бой некоторых ключевых исполнителей, например, Данила Глебова и Кирилла Щетинина, но это не помогло. Южане давили, но екатеринбуржцы сохраняли спокойствие и при случае убегали в контратаки. Если бы не пара спасений Песьякова, жёлто-синие могли уступить с крупным счётом.

Таким образом, они потерпели второе поражение подряд. «Урал», напротив, одержал третью победу в новом сезоне во всех соревнованиях и столько же раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Пусть Илья Помазун, включённый РФС в список 33 лучших футболистов прошлого розыгрыша РПЛ, остался на скамейке, его сменщик Мамин не позволил себя огорчить.

Ошибка Яновича и мяч Сарвели

Между тем, другие команды группы B — «Рубин» и «Локомотив» — провели второй очный матч менее чем за три недели. В первом туре национального первенства казанцы едва не одержали победу на выезде — 2:2. Москвичи тогда спаслись от поражения в концовке. Зато в Кубке им удалось взять реванш за сенсационную потерю очков.

Стоит отметить, что Михаил Галактионов после разгрома от ЦСКА предоставил отдых многим ведущим игрокам, а Артём Дзюба и вовсе не полетел в Казань. Но железнодорожники всё равно выглядели фаворитами, ведь свой шанс получили Антон Миранчук, Владислав Сарвели, Вильсон Изидор и Даниил Куликов. А главное, впервые с конца октября прошлого года попал в старт Маринато Гилерме. Забегая вперёд, ветеран команды сохранил свои владения в неприкосновенности, хотя и работы у него было немного. Параллельно натурализованный бразилец побил рекорд клуба по количеству поединков в Кубке страны среди вратарей (23).

В первом тайме как он, так и Никита Янович в игру практически не вступали. У соперников не получалось наладить действия в атаке, и главные события разворачивались ближе к центру поля. Куда чаще моментов возникали стыки и жёсткие единоборства. Чтобы успокоить игроков, Владимиру Москалёву пришлось ещё до перерыва показать четыре жёлтые карточки.

Во второй половине Галактионов выпустил лидеров: Сергея Пиняева, Максима Глушенкова, Наира Тикнизяна, а чуть позже и Артёма Карпукаса. Но не сказать, что это сильно повлияло на происходящее. Красно-зелёные по-прежнему с большим трудом выходили из-под прессинга и выбегали на чужую половину.

Очевидно, встреча шла до первой ошибки, и допустили её хозяева. После подачи углового Янович неудачно вышел из ворот и не сумел дотянуться до мяча. Этим воспользовался невысокий Сарвели, которому оставалось не промахнуться. Для форварда, приобретённого текущим летом у «Сочи», этот гол оказался дебютным в составе москвичей.

В ответ Рашид Рахимов также произвёл рокировки, но это не спасло. Хозяева отметились лишь парой не самых сильных дальних выстрелов, с которыми без труда справился Гилерме. «Локомотив» же вполне мог увеличить разницу в счёте. Глушенков даже сделал это, красиво перебросив вратаря, но арбитр на линии зафиксировал офсайд. Едва ли это сильно расстроило гостей, которые одержали вторую подряд победу в Кубке страны и вышли на чистое первое место в квартете.