«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче Кубка России с девятью голами

Столичный «Спартак» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе красно-белых забитыми мячами отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15-я), Павел Мелёшин (36-я), Михаил Игнатов (80-я) и Квинси Промес (89-я).

У нижегородцев мячи забили Тимур Сулейманов (29-я; 56-я, пенальти), Эдгар Севикян (46-я), Виктор Александров (50-я).

«Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте.

Ранее арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.