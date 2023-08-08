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«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче Кубка России с девятью голами

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Столичный «Спартак» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.
«Спартак» обыграл «Пари НН» в матче Кубка России с девятью голами
  • РИА Новости

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе красно-белых забитыми мячами отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15-я), Павел Мелёшин (36-я), Михаил Игнатов (80-я) и Квинси Промес (89-я). 

У нижегородцев мячи забили Тимур Сулейманов (29-я; 56-я, пенальти), Эдгар Севикян (46-я), Виктор Александров (50-я). 

«Спартак» с шестью очками занимает первое место в таблице группы D. «Пари НН» с двумя расположился на втором месте. 

Ранее арбитр отменил гол «Спартака» и назначил пенальти в пользу «Пари НН» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

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