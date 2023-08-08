Форвард «Урала» Юшин надеется, что гол «Ростову» придаст ему уверенности
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«Эмоции самые положительные. Надеюсь, что гол добавит уверенности, но над реализацией ещё поработаем», — цитирует Юшина «Матч ТВ».
28-летний нападающий также рассказал, как ему удалось забить победный мяч.
«Была хорошая подача. Мы с Эмерсоном немного сымпровизировали, он заблокировал игрока «Ростова». Мяч прилетел в зону и мне осталось только подставить ногу», — сказал Юшин.
Игра группы В завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Виктора Гончаренко. Юшин отличился на 41-й минуте.
После двух туров «Ростов» и «Урал» набрали по три очка.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре РПЛ.