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Форвард «Урала» Юшин надеется, что гол «Ростову» придаст ему уверенности

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Александр Юшин считает, что гол в ворота «Ростова» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу положительно скажется на его результативности в сезоне-2023/24.
Форвард «Урала» Юшин надеется, что гол «Ростову» придаст ему уверенности
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Эмоции самые положительные. Надеюсь, что гол добавит уверенности, но над реализацией ещё поработаем», — цитирует Юшина «Матч ТВ».

28-летний нападающий также рассказал, как ему удалось забить победный мяч.

«Была хорошая подача. Мы с Эмерсоном немного сымпровизировали, он заблокировал игрока «Ростова». Мяч прилетел в зону и мне осталось только подставить ногу», — сказал Юшин.

Игра группы В завершилась со счётом 1:0 в пользу коллектива Виктора Гончаренко. Юшин отличился на 41-й минуте.

После двух туров «Ростов» и «Урал» набрали по три очка.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре РПЛ.

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