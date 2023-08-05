«Крылья Советов» разгромили «Ростов» в третьем туре РПЛ
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Встреча в Самаре на стадионе «Самара Арена» завершилась со счётом 5:1.
Голами в составе победителей отметились Владимир Хубулов (четвёртая минута), Никита Салтыков (десятая, 35-я), Егор Карпицкий (73-я) и Роман Ежов с пенальти (90 + 7).
За гостей единственный мяч на 22-й минуте забил Николай Комличенко.
Таким образом, «Крылья» набрали семь очков и поднялись на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» — пятый (четыре очка).
Ранее сообщалось, что «Краснодар» впервые в своей истории начал сезон РПЛ с трёх побед подряд.