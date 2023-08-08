Гилерме стал рекордсменом «Локомотива» по матчам в Кубке России среди вратарей

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме стал рекордсменом столичного «Локомотива» по матчам в Кубке России среди вратарей.

«Локомотив» одолел «Рубин» (1:0) в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

Игра стала 23-й за карьеру бразильца в Кубке России, благодаря чему он стал рекордсменом железнодорожников по матчам в турнире среди вратарей. На второй строчке расположился Сергей Овчинников (22 игры).

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал понять, что нападающий Артём Дзюба в скором времени восстановится после травмы.