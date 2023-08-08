Галактионов надеется, что Дзюба в ближайшее время приступит к тренировкам с командой
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«Он занимается здоровьем, надеемся, что в ближайшее время приступит к работе с командой и поможет нам», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что не собирается менять всю тактику игры в отсутствие Дзюбы.
«Но Артём — ключевой игрок для нашей команды. То, что он не может нам помочь, не очень хорошо», — добавил Галактионов.
Дзюба не попал в заявку «Локомотива» на матч Кубка России с казанским «Рубином». 34-летний форвард не полетел с командой в столицу Татарстана.
Ранее сообщалось, что Дзюба после матча с ЦСКА ушёл в раздевалку в сопровождении врача.