РИА Новости: получивший травму футболист «Динамо» Захарян может сыграть с «Краснодаром»
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«Решение по участию Захаряна в ближайшей игре будет принято непосредственно перед матчем с «Краснодаром», — цитирует источник РИА Новости.
Вынужденная замена понадобилась хавбеку на 35-й минуте в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Вместо него на поле вышел полузащитник Денис Макаров. Причиной замены Захаряна стал мышечный спазм.
Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о предложениях Захаряну.