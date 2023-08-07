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РИА Новости: получивший травму футболист «Динамо» Захарян может сыграть с «Краснодаром»

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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может принять участие в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром».
РИА Новости: получивший травму футболист «Динамо» Захарян может сыграть с «Краснодаром»
  • РИА Новости

«Решение по участию Захаряна в ближайшей игре будет принято непосредственно перед матчем с «Краснодаром», — цитирует источник РИА Новости.

Вынужденная замена понадобилась хавбеку на 35-й минуте в матче третьего тура Российской премьер-лиги с «Зенитом». Вместо него на поле вышел полузащитник Денис Макаров. Причиной замены Захаряна стал мышечный спазм.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о предложениях Захаряну.

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