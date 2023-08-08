Тихонов: в матче «Динамо» — «Краснодар» будет много голов

Бывший нападающий сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча второго тура Кубка России по футболу между «Динамо» и «Краснодаром».

«Футболисты «Динамо» хорошо сыграли в матче с «Зенитом». Это их первая победа под руководством тренера Лички, с чем хочу его искренне поздравить. Однако осадочек после поражений «Краснодару» и «Пари НН» всё равно остался. Сейчас команде нужно показать себя в Кубке. Победы очень нужны, ведь впереди ещё немало сложных матчей, а у «Динамо» только одно очко и третье место в группе», — отметил ветеран в интервью RT.

Он также рассказал о мотивации «Краснодара» на матч с «Динамо» после поражения в первом туре от «Спартака».

«Краснодар» — непростой соперник, который ещё совсем недавно громил «Динамо» в РПЛ. «Быки» не смогли набрать очки в первом туре, проиграв «Спартаку». Команде Ивича так же нужно побеждать, ведь в прошлом сезоне почти взяли Кубок — не хватало только сейчас вылететь на групповом этапе. Будет очень обидно и болельщикам, и игрокам.

Сложно сказать, кто здесь фаворит, обе команды сильно мотивированны. Хотелось бы верить, что «Динамо» не даст второй раз подряд обыграть себя на своём же поле. Личка наладил хорошую атаку, команда много забивает, но появились и проблемы в обороне. Думаю, что голов будет много, причём с обеих сторон», — сказал амбассадор PARI.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может сыграть с «Краснодаром».