После удаления Сперцяна: гол Бонгонда принёс «Спартаку» победу над «Краснодаром» в Кубке России

«Спартак» в гостях нанёс поражение «Краснодару» в первом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу. Подопечные Гильермо Абаскаля вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Романа Зобнина с передачи Даниила Хлусевича, а после удаления Эдуарда Сперцяна безраздельно доминировали. За первую половину второго тайма красно-белые нанесли 12 ударов по воротам Станислава Агкацева, один из которых завершился голом новобранца Тео Бонгонда. Однако в концовке чёрно-зелёные сумели перехватить инициативу и в компенсированное время сократили отставание до минимума усилиями Кади Боржеса.

Появление Джикии и Агкацева

Матч между «Краснодаром» и «Спартаком» обещал стать украшением стартового тура Кубка России по футболу. В национальном чемпионате оба начали с места в карьер и одержали важные победы, по три раза огорчив синхронно сменивших главных тренеров соперников. Но если подопечные Владимира Ивича легко разобрались с «Динамо», то москвичи чуть было не потеряли очки в игре с «Оренбургом». Тем самым, что несколько дней спустя пропустил шесть мячей от ЦСКА.

Быть может, поэтому именно «быки» считались фаворитами в противостоянии с оппонентами, которым уступили в двух последних матчах с общим счётом 4:8. Правда, это было ещё до прихода Ивича на тренерский мостик. Под руководством Александра Сторожука краснодарцы сначала были унижены на своём поле (1:4), а затем биты в гостях (3:4). Тогда одним из главных творцов успеха стал Александр Соболев, отметившийся дублем и результативной передачей. Однако рассчитывать на его участие в этой игре было нельзя, ведь россиянин продолжал отбывать дисквалификацию за потасовку в дерби двух столиц с «Зенитом».

В итоге Абаскаль последовал примеру большинства своих коллег и пошёл на эксперименты с составом. С первых минут вышли Кейта Бальде, Наиль Умяров и Михаил Игнатов, а пару в центре обороны сформировали Никита Чернов и Георгий Джикия, пропускавший встречу с «Оренбургом» из-за дисквалификации. Не обошёлся без сюрпризов и Ивич, сразу бросивший в бой приобретённого в межсезонье Александра Эктова, а также молодого воспитанника Георгия Арутюняна. Шанс проявить себя получил и Мозес Кобнан, в отличие от большинства партнёров, не участвовавший в экзекуции «Динамо». А место в воротах занял Станислав Агкацев.

Медленный старт «Краснодара»

Для подопечных Ивича своего рода традицией становится чрезмерное спокойствие на старте матча. Это чуть было не подвело их в противостоянии с «Динамо» и вполне могло аукнуться и в игре со «Спартаком». Хозяева очень долго разогревались и за первые 15 минут не только не организовали ничего опасного, но и в целом не сумели создать никаких проблем обороне гостей. Прессинг красно-белых вынуждал их торопиться и слишком авантюрно продвигать мяч вперёд, а Олакунле Олусегун и Мозес Кобнан крайне редко за него цеплялись.

«Спартак» же сосредоточил внимание на флангах, которые у «Краснодара» защищали Сергей Волков и Александр Эктов. При этом тяготели они скорее к левому, где весьма органично смотрелось трио Квинси Промес — Роман Зобнин — Даниил Хлусевич. Автор дубля в ворота «Оренбурга» регулярно подключался к атакам и участвовал в многоходовках с партнёрами, а уже во второй половине тайма помог оставить не у дел Агкацева.

Именно пас Хлусевича помог Зобнину ворваться в штрафную и впоследствии неотразимым выстрелом в дальний угол застать врасплох вратаря «быков». Но всё же главная заслуга в этом эпизоде принадлежит именно Роману Зобнину. Сначала он на рывке ушёл от Ильзата Ахметова, а затем мастерски поставил ему корпус и тем самым лишил возможности накрыть удар. В теории это могли сделать Баньяц и Арутюнян, но оба не успели на подстраховку.

Неоправданная грубость Сперцяна

Лишь после этого «Краснодар» попытался перехватить инициативу и немного взвинтить темп, но так и не сумел подправить статистику по ударам. За первый отрезок чёрно-зелёные лишь дважды побеспокоили Максименко и однажды заставили его вступить в игру. Ещё на 19-й минуте издали пробил Олусегун, но Максименко справился. Наиболее яркий момент был создан после розыгрыша штрафного. К неожиданности многих Эдуард Сперцян уступил право подачи Баньяцу и ввёл в заблуждение защитников красно-белых. В итоге те лишь наблюдали, как навес серба поочерёдно пытаются замкнуть Хуниор Алонсо, Кевин Ленини и тот же Кобнан. Но преуспеть в этом ни один из них не сумел.

Но если с ударами по воротам у «Краснодара» были серьёзные проблемы, то по ногам соперников они попадали значительно чаще. Сначала всё тот же Мозес наступил на голеностоп бросившемуся в подкат Наилю Умярову и чуть было вновь не отправил в лазарет только восстановившегося после перелома плюсневой кости хавбека. А затем что-то подобное исполнил и Сперцян. И в этот раз главный арбитр не нашёл оправдания такой грубости, предъявив капитану «быков» прямую красную карточку за фол на Антоне Зиньковском. Тот не стал спорить с вердиктом и в слезах отправился в подтрибунное помещение, понимая, как сильно подвёл партнёров.

Напряжённая концовка

Возможно, эмоции Сперцяна были обусловлены осознанием того, что в меньшинстве «Краснодар» не сумеет составить «Спартаку» и подобие конкуренции. И первая половина второго тайма это подтвердила. Красно-белые устроили соперникам форменное избиение и только за этот отрезок нанесли 12 ударов, семь из которых дошли до створа. И треть на свой счёт записал вышедший в перерыве Тео Бонгонда. Тот был неудержим и не только здорово взаимодействовал с Даниилом Денисовым, но и без устали стрелял как из-за пределов штрафной, так и изнутри. И хотя впоследствии его почин поддержали и Промес, и Чернов, именно конголезец стал автором второго гола москвичей, завершив великолепную многоходовку. И открыл счёт своим мячам за десятикратных чемпионов России.

Тем не менее без приключений гости не обошлись. В концовке они сначала лишились Хлусевича, покинувшего поле из-за проблем со здоровьем, а уже в компенсированное время позволили вышедшему на замену Кади Боржесу сократить отставание до минимума. И если бы также появившийся по ходу встречи Джон Кордоба был чуть-чуть точнее, хозяева могли перевести её в серию пенальти. Однако колумбиец пробил чуть выше перекладины.

В итоге «Спартак» третий раз подряд взял верх над «Краснодаром», прервал 14-матчевую беспроигрышную серию оппонента на своём поле и с тремя очками возглавил таблицу группы D Кубка России. На вторую строчку опустился «Пари НН», на третью — «Динамо».