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«Краснодар» проиграл дома впервые за девять месяцев

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Московский «Спартак» нанёс поражение «Краснодару» в матче групповой стадии Кубка России по футболу и прервал домашнюю беспроигрышную серию противника, которая длилась девять месяцев.
«Краснодар» проиграл дома впервые за девять месяцев
  • © ФК «Спартак-Москва»

В последний раз команда Владимира Ивича уступила на своём поле петербургскому «Зениту» (0:1) в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре 2022 года.

Игра первого тура группы D в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич был заменён в середине второго тайма матча Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Краснодаром». 

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