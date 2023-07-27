«Краснодар» проиграл дома впервые за девять месяцев

Московский «Спартак» нанёс поражение «Краснодару» в матче групповой стадии Кубка России по футболу и прервал домашнюю беспроигрышную серию противника, которая длилась девять месяцев.

В последний раз команда Владимира Ивича уступила на своём поле петербургскому «Зениту» (0:1) в игре Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре 2022 года.

Игра первого тура группы D в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич был заменён в середине второго тайма матча Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Краснодаром».