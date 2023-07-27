Абаскаль заменил Хлусевича из-за травмы в матче Кубка России с «Краснодаром»

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич был заменён в середине второго тайма матча Пути РПЛ Кубка России по футболу с «Краснодаром».

Футболисту стало плохо. Даниил держался за грудь и тяжело дышал после столкновения с Джоном Кордобой, который случайно попал ему ногой по телу.

Место Хлусевича на поле занял Леон Классен (76-я минута).

Игра группы D проходит в Краснодаре. Счёт в матче — 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Роман Зобнин (21-я минута), Тео Бонгонда (67-я). Для нападающего сборной Демократической Республики Конго этот гол стал дебютным за красно-белых.

«Быки» в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Эдуарда Сперцяна (44-я минута).

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром».