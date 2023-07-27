Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром»
- РИА Новости
Капитан столичной команды Георгий Джикия восстановился от травмы и выйдет в стартовом составе красно-белых.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Кейта Бальде.
«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Волков, Ленини, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Ахметов, Мозес.
Игра группы D пройдёт в Краснодаре. Главный арбитр матча — Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что Хесус Медина не полетит со «Спартаком» на матч Кубка России с «Краснодаром».