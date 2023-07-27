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Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром»

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Московский «Спартак» и «Краснодар» опубликовали стартовые составы на матч групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу.
Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром»
  • РИА Новости

Капитан столичной команды Георгий Джикия восстановился от травмы и выйдет в стартовом составе красно-белых.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Зобнин, Игнатов, Зиньковский, Промес, Кейта Бальде.

«Краснодар»: Агкацев, Эктов, Алонсо, Арутюнян, Волков, Ленини, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Ахметов, Мозес.

Игра группы D пройдёт в Краснодаре. Главный арбитр матча — Алексей Сухой из подмосковных Люберец. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее сообщалось, что Хесус Медина не полетит со «Спартаком» на матч Кубка России с «Краснодаром».

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