«Пюник» без российского тренера и футболиста обыграл в Швеции «Кальмар» в Лиге конференций
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Игра на стадионе «Гульдфагельн-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Еревана.
У победителей мячи забили Лука Юричич (55-я минута), Хуан Браво (81-я). У проигравших отличился Якоб Тренсков (44-я).
Российский игрок армянской команды Михаил Коваленко и тренер Роман Монарёв не получили визы для въезда в Швецию на первый матч с «Кальмаром». Россиянам также отказали в визе в литовском посольстве перед ответной встречей первого квалификационного раунда Лиги конференций с эстонским «Трансом».
Ответная встреча пройдёт в Армении 3 августа.
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