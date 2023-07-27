«Пюник» без российского тренера и футболиста обыграл в Швеции «Кальмар» в Лиге конференций

Армянский «Пюник» на выезде в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА нанёс поражение шведскому «Кальмару».

Игра на стадионе «Гульдфагельн-Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу команды из Еревана.

У победителей мячи забили Лука Юричич (55-я минута), Хуан Браво (81-я). У проигравших отличился Якоб Тренсков (44-я).

Российский игрок армянской команды Михаил Коваленко и тренер Роман Монарёв не получили визы для въезда в Швецию на первый матч с «Кальмаром». Россиянам также отказали в визе в литовском посольстве перед ответной встречей первого квалификационного раунда Лиги конференций с эстонским «Трансом».

Ответная встреча пройдёт в Армении 3 августа.

Ранее в Женской теннисной ассоциации (WTA) дали понять, что изучат инцидент с неразрешением Вере Звонарёвой въехать в Польшу.