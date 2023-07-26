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Российскому футболисту «Пюника» не выдали визу для въезда в Швецию

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Пресс‑секретарь «Пюника» Лиана Мкртчян сообщила, что российский игрок армянской команды Михаил Коваленко и тренер Роман Монарёв не получили визы для въезда в Швецию на первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций со шведским «Кальмаром».
Российскому футболисту «Пюника» не выдали визу для въезда в Швецию
  • Legion-Media
  • © Majerus

«Опять у нас та же проблема. В посольстве даже не приняли заявления Коваленко и Монарёва. Даже разговор одного из чиновников УЕФА с послом не помог», — приводит слова Мкртчян «Матч ТВ».

Напомним, что Коваленко и Монарёву также отказали в визе в литовском посольстве перед ответной встречей первого квалификационного раунда Лиги конференций с эстонским «Трансом».

Игра армянской команды с «Кальмаром» состоится 27 июля.

Ранее президент «Пюника» Артур Согомонян призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам.

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