Российскому футболисту «Пюника» не выдали визу для въезда в Швецию
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«Опять у нас та же проблема. В посольстве даже не приняли заявления Коваленко и Монарёва. Даже разговор одного из чиновников УЕФА с послом не помог», — приводит слова Мкртчян «Матч ТВ».
Напомним, что Коваленко и Монарёву также отказали в визе в литовском посольстве перед ответной встречей первого квалификационного раунда Лиги конференций с эстонским «Трансом».
Игра армянской команды с «Кальмаром» состоится 27 июля.
Ранее президент «Пюника» Артур Согомонян призвал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переносить матчи из стран, которые не дают визы россиянам.