«Спартак» обыграл «Краснодар» в первом туре Кубка России по футболу

Московский «Спартак» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу нанёс поражение «Краснодару».

Игра первого тура группы D в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

В составе «Спартака» мячи забили Роман Зобнин (21-я минута), Тео Бонгонда (67-я). Для нападающего сборной Демократической Республики Конго этот гол стал дебютным за красно-белых. У проигравших отличился Кади Боржес (95-я).

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич был заменён в середине второго тайма. Футболисту стало плохо. Даниил держался за грудь и тяжело дышал после столкновения с Джоном Кордобой, который случайно попал ему ногой по телу. Место Хлусевича на поле занял Леон Классен (76-я).

«Быки» в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Эдуарда Сперцяна (44-я).

«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром».