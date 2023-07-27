«Спартак» обыграл «Краснодар» в первом туре Кубка России по футболу
Игра первого тура группы D в Краснодаре завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Гильермо Абаскаля.
В составе «Спартака» мячи забили Роман Зобнин (21-я минута), Тео Бонгонда (67-я). Для нападающего сборной Демократической Республики Конго этот гол стал дебютным за красно-белых. У проигравших отличился Кади Боржес (95-я).
Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич был заменён в середине второго тайма. Футболисту стало плохо. Даниил держался за грудь и тяжело дышал после столкновения с Джоном Кордобой, который случайно попал ему ногой по телу. Место Хлусевича на поле занял Леон Классен (76-я).
«Быки» в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Эдуарда Сперцяна (44-я).
«Спартак» в матче второго тура 8 августа примет на своём поле «Пари НН». «Краснодар» на следующий день в гостях сыграет с московским «Динамо».
Ранее сообщалось, что Георгий Джикия выйдет в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Краснодаром».