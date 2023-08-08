Гол Сарвели принёс «Локомотиву» победу над «Рубином» в матче Кубка России
- РИА Новости
Игра группы В завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.
Мяч забил Владислав Сарвели (63-я минута). Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал восемь жёлтых карточек.
«Локомотив» с шестью очками лидирует в группе В. «Рубин» (ноль) занимает четвёртое место.
Ранее екатеринбургский «Урал» на своём поле нанёс поражение «Ростову» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.