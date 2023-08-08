Гол Сарвели принёс «Локомотиву» победу над «Рубином» в матче Кубка России

Московский «Локомотив» в гостях нанёс поражение казанскому «Рубину» в матче второго тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2023/24.

Игра группы В завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Михаила Галактионова.

Мяч забил Владислав Сарвели (63-я минута). Главный арбитр матча Владимир Москалёв показал восемь жёлтых карточек.

«Локомотив» с шестью очками лидирует в группе В. «Рубин» (ноль) занимает четвёртое место.

Ранее екатеринбургский «Урал» на своём поле нанёс поражение «Ростову» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу.