Замены Абаскаля, победа Игнашевича, удаление Юрана и дубль Салтыкова: чем запомнился 3-й тур РПЛ

«Спартак» разгромил «Рубин» благодаря голам вышедших на замену Хесуса Медины и Михаила Игнатова, а точный удар Тамерлана Мусаева позволил «Балтике» одержать дебютную победу в элитном дивизионе за 25 лет. Сергей Юран заработал удаление за общение с арбитром после поражения «Нижнего Новгорода» от «Краснодара», а дубль 18-летнего Никиты Салтыкова помог «Крыльям Советов» нанести крупное поражение «Ростову». А «Урал» и «Ахмат» взяли верх в гостевых встречах над «Оренбургом» и «Сочи» соответственно. Главные события 3-го тура РПЛ — в материале RT.

Тяжёлая победа «Краснодара»

По итогам трёх туров «Краснодар» остался единственной командой, которая не теряла очки в РПЛ. Более того, он впервые в своей истории стартовал в национальном первенстве столь удачно. Хотя приятная серия вполне могла прерваться в домашнем матче с «Нижним Новгородом». Южане, несмотря на разницу в классе, создали считанное количество моментов, лишь раз пробили в створ чужих ворот и склонили чашу весов на свою сторону только благодаря реализованному по истечении получаса встречи Эдуардом Сперцяном пенальти.

Гости вовсе не нанесли ни одного точного выстрела, но во втором тайме упустили несколько шикарных шансов. Из убойных положений промахнулись Эдгар Севикян и Тимур Сулейманов. В одном из эпизодов Матвей Сафонов грубо ошибся на выходе, но бывший защитник «быков» Дмитрий Стоцкий чудом не попал в дальний. Неудивительно, что Сергей Юран после игры посетовал на слабую реализацию подопечных.

Но ещё больше он остался недоволен судьями. Как только прозвучал финальный свисток, специалист бросился к Артёму Любимову, показывая пальцем на планшет. Тот сначала показал жёлтую, а следом и красную. Таким образом, во втором туре подряд один из наставников оказался удалён за споры с рефери уже после окончания матча. Неделей ранее пострадал Сергей Семак. А раздосадованный Юран заявил о намерении обратиться с жалобой в ЭСК РФС по ряду спорных эпизодов.

Спорный штрафной «Рубина»

Захватить единоличное лидерство в таблице «Краснодару» не позволил «Спартак», который с каждым матчем выглядит всё мощнее. На этот раз он на выезде разгромил «Рубин» и впервые за десять лет стартовал в РПЛ с трёх побед подряд. А с учётом Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля не знают потерь в четырёх встречах.

Противостояние в Казани примечательно не только тем, что они набрали важные очки, но и тем, что проявили характер. Гости вышли вперёд в середине первого тайма, благодаря очередному голу Тео Бонгонда. Для новичка он стал уже третьим в составе москвичей. Но незадолго до перерыва они пропустили не вытекающий из логики мяч, забитый к тому же с назначенного не по правилам стандарта. Руслан Литвинов чисто в подкате остановил прорыв Марата Апшацева на краю штрафной, но судья Евгений Кукуляк зафиксировал нарушение. После розыгрыша последовал выстрел Угочукву Иву и курьёзный рикошет от головы Романа Зобнина, не оставивший шансов на спасение Александру Максименко.

В прежние годы «Спартак» в такой ситуации мог расклеиться. Команду Абаскаля же произошедшее только дополнительно мотивировало и разозлило. Да и сам испанец сделал грамотные замены. По истечении часа он бросил в бой Хесуса Медину и Михаила Игнатова, и именно данные футболисты сделали результат. Особенно удивительным оказался гол парагвайца, который совсем недавно перебрался в коллектив из стана принципиального соперника ЦСКА. Дебютировав за красно-белых, он менее чем через минуту замкнул навес Руслана Литвинова.

Вскоре пришла очередь отличиться Игнатова, который в новом сезоне превратился в джокера. Во всех турах полузащитник выходил на замену и набирал по очку (1 + 2). Поставил же точку, получив тонкую передачу от Кристофера Мартинса Перейры, Квинси Промес. Нидерландец, как и россиянин, выбивает результативные действия в каждой встрече национального первенства. Теперь в его активе значатся два гола и такое же количество ассистов.

Неожиданный провал «Ростова»

Главной неожиданностью можно назвать разгром, учинённый «Ростову» «Крыльями Советов». Подопечные Валерия Карпина в прошлом туре отобрали очки у самого «Зенита» и подходили к игре в статусе фаворита. Однако для них всё с самого начала пошло не так. Уже на четвёртой минуте Владимир Хубулов замкнул кросс Романа Ежова с фланга.

Затем настало время юного Никиты Салтыкова. Он ещё в предыдущем сезоне, выступая на правах аренды за «Акрон», здорово проявил себя. Болельщикам особенно запомнились встречи с его участием в рамках Кубка страны, в одной из которых техничный хавбек огорчил «Спартак». Теперь он сходу продемонстрировал товар лицом и в элитном дивизионе. Впервые в карьере попав в стартовый состав на встречу РПЛ, Никита оформил дубль и в возрасте 18 лет 11 месяцев и 25 дней стал самым молодым россиянином в XXI веке, которому это удалось. Сначала он, обыграв Алексея Миронова на линии штрафной, точно пробил в ближний, а затем отличился на подаче стандарта.

Единственным приятным моментом для жёлто-синих оказался гол Николая Комличенко после грубой помарки на выходе Богдана Овсянникова. Но Сергей Песьяков в концовке словно решил поддержать коллегу и в схожей ситуации выпустил мяч из рук прямо на ногу вышедшему на замену Егору Карпицкому. А в добавленное время он вдобавок сбил в штрафной Ежова и позволил ему реализовать одиннадцатиметровый.

Так самарцы одержали самую крупную победу над соперником в истории — 5:1. Но куда важнее, что они здорово стартовали. Если в предыдущем розыгрыше чемпионата коллектив Игоря Осинькина до последнего сражался за выживание, то в текущем набрал семь очков из девяти возможных. Кажется, «Крылья» полностью оправились от потери ряда лидеров зимой. А теперь у них появился новый талант из «Чертаново» — Салтыков.

Необъяснимое удаление «Оренбурга»

Столь же удачно начала новый сезон и другая провинциальная дружина — «Урал», который, как и самарцы, имеет в активе семь очков. А в третьем туре он на выезде не оставил шансов крепкому «Оренбургу» — 2:0. Справедливости ради, хозяевам игру сломало раннее удаление Брайана Мансильи. Нападающий, находясь на своей половине, на ровном месте ударил шипами в грудь Мингияна Бевеева и уже на седьмой минуте получил прямую красную. Нарушение выглядело столь очевидным, что даже Иржи Ярошик не стал заступаться за подопечного и счёл вердикт арбитра справедливым.

В большинстве екатеринбуржцы легко раз за разом разрывали оборону оппонента и вполне могли довести дело до разгрома. Но отличиться удалось только Андрею Егорычеву и Алексею Каштанову. Первый без сопротивления протащил снаряд в штрафную и пробил низом, а второй реализовал пенальти. К слову заработал его Тимур Аюпов, вплоть до лета защищавший цвета соперников. Ещё в целом ряде эпизодов партнёров выручил Николай Сысуев.

А вот его визави Илья Помазун в игру практически не вступал и оформил второй «сухарь». «Урал» летом не только демонстрирует хорошие результаты, но и идеально действует в обороне. Команда Виктора Гончаренко пропустила лишь однажды. Это лучший показатель в лиге наряду с «Краснодаром» и «Зенитом».

«Оренбургу» же остаётся лишь посочувствовать. Под руководством Марцела Лички он смело отбирал очки у грандов, а дома был почти непобедим. Однако вынужденная смена тренера проходит крайне болезненно, поскольку в четырёх поединках во главе с Ярошиком оренбуржцы потерпели три поражения и лишь раз довольствовались ничьей.

Исторический матч «Балтики»

Между тем, в Калининграде состоялось историческое для города событие — «Балтика» провела дебютный матч в элитном дивизионе за 25 лет. По такому случаю «Ростех Арена» оказалась забита практически под завязку в ожидании победы. Подопечные Сергея Игнашевича просто не имели права не обыграть «Факел».

Уже на восьмой минуте хозяева вышли вперёд. Василий Черов неудачно подставился под выстрел Максима Кузьмина, и от него мяч срикошетил в противоположный угол, полностью дезориентировав Александра Беленова. Ответ воронежцев не заставил ждать. Причём исправился за собственную осечку Черов, выполнивший отличный результативный навес в штрафную на Вячеслава Якимова.

Однако последнее слово осталось за «моряками». В начале второго тайма они в несколько пасов вскрыли оборону гостей по центру и вывели Тамерлана Мусаева на удар. Тренерскому штабу должно быть особенно приятно, что отличился именно этот исполнитель, ведь он появился на поле сразу после перерыва и мгновенно принёс результат. А Игнашевич проявляет себя мастером рокировок, ведь в нынешнем сезоне его подопечные забили уже четвёртый гол после выходов на замену во всех турнирах. А новичок Анхело Энрикес дважды отметился таким образом.

Волевой успех «Ахмата»

Если в Калининграде команды быстро обменялись точными ударами, то в Сочи всё самое интересное произошло в концовке первого тайма, когда за 13 минут оказалось забито три мяча. Начиналось всё отлично для коллектива Дмитрия Хохлова. Ясмин Челикович позволил обыграть себя Лянцо Силвейре на лицевой и сбил его с ног. Кристиан Нобоа реализовал одиннадцатиметровый в возрасте 38 лет 3 месяцев и 28 дней и стал самым возрастным автором гола в нынешнем розыгрыше чемпионата. А «Ахмат» в четвёртый раз в последних двух встречах РПЛ пропустил с пенальти.

Но грозненцы проявили характер и ещё до перерыва полностью переломили ход противостояния. Сначала Владимир Ильин, воспользовавшись подачей со стандарта Дарко Тодоровича, головой подправил снаряд в сетку. А на третьей компенсированной минуте шедевр сотворил Артём Тимофеев. Получив передачу возле полукружия штрафной, хавбек одним касанием обработал мяч, а вторым правой аккуратно закрутил его в дальний угол. Потрясающий выстрел полузащитника позволил гостям не только одержать дебютную победу, но и впервые в истории увезти очки из Сочи. До того дружина из Чечни потерпела здесь четыре поражения.