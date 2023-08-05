В одну калитку: дубль Мухина и пас пяткой Чалова помогли ЦСКА разгромить «Локомотив» в 3-м туре РПЛ

ЦСКА не оставил шансов «Локомотиву» в домашнем матче 3-го тура РПЛ. Подопечные Михаила Галактионова здорово начали игру и на протяжении четверти часа не выпускали соперника со своей половины, однако затем начали совершать непростительные ошибки в обороне, за что поплатились четырьмя пропущенными мячами. До перерыва Фёдор Чалов с разницей в три минуты реализовал пенальти и отдал голевую передачу пяткой на Милана Гаича, а после дубль оформил бывший хавбек железнодорожников Максим Мухин. Гости могут занести себе в актив только мяч Егора Погостнова после розыгрыша углового.

К противостоянию с «Локомотивом» ЦСКА подошёл с серьёзными кадровыми проблемами, поскольку под вопросом было участие в игре целой группы ведущих футболистов: Виллиана Роши, Саши Зделара, Хорхе Карраскаля и других. В результате из всех травмированных в основу вернулся только бразилец. По крайней мере, Владимир Федотов получил возможность сформировать опытную тройку в центре обороны и был лишён необходимости в дерби снова бросать в бой юного Михаила Рядно. В свою очередь, серб попал в заявку, но остался в запасе. Таким образом, состав армейцев почти не претерпел изменений по сравнению со встречей предыдущего тура с «Ахматом».

А вот Михаил Галактионов сумел немало удивить коллегу. Набравшего потрясающий ход и уже забившего в нынешнем сезоне четыре мяча в РПЛ и Кубке страны Наира Тикнизяна он поднял в линию атаки, а на левый край обороны выпустил Марио Митая. Справа же впереди сыграл Сергей Пиняев, а на позиции «десятки» — Максим Глушенков, удачно вышедший на замену в Воронеже и отдавший две результативные передачи.

Однако быстро стало понятно, что тренер перехитрил сам себя. Хотя начало полностью осталось за гостями. Складывалось впечатление, что они вот-вот откроют счёт. Армейцы, напротив, с большим трудом отбивались и почти не переходили середину поля, уповая лишь на фирменные выносы Игоря Акинфеева в направлении Антона Заболотного.

Тикнизян регулярно получал передачи слева и создавал сложности зачастую опекавшему его по позиции возрастному Кириллу Набабкину. Неудивительно, что именно из этой зоны пришёл первый момент. После стремительного розыгрыша стандарта в центре Глушенков встретился с мячом и выполнил отличную подачу на дальний угол вратарской. Находись там Артём Дзюба, мяч наверняка оказался бы в воротах, но Иван Кузьмичёв не попал в створ из убойной позиции. Вскоре и сам нападающий проявил поразительную неточность. Акинфеев отразил перед собой коварный выстрел Глушенкова со штрафного, но оппонент на добивании не попал в створ.

Красно-синие постепенно пришли в себя и принялись искать бреши в построениях соперника. Самая главная из них обнаружилась как раз на левом фланге, где Тикнизян не успевал помогать Митаю. Хозяева пользовались этим и провели несколько неплохих атак. А вот Пиняев справа оказался абсолютно незаметен. Лишившись возможности смещаться в центр слева и там взаимодействовать с Дзюбой, Сергей потерялся.

Вновь возникли вопросы и к проблемной обороне железнодорожников, позволившей ЦСКА отличиться дважды за три минуты фактически на ровном месте. Сначала Илья Самошников не успел за ворвавшимся в штрафную Чаловым и сбил его с ног, хотя на помощь в подкате летел Артём Карпукас. Судья тут же указал на точку, а форвард реализовал четвёртый пенальти в последних двух матчах РПЛ и вышел в лидеры гонки бомбардиров.

Не успели красно-зелёные разыграть мяч с центра, как пропустили вновь. Всё началось с очередного классного заброса от Акинфеева и выигранной Заболотным борьбы. Далее мяч подхватил Мухин и своевременно нашёл впереди Чалова. Один в один с Фёдором играл Егор Погостнов, но он позволил сопернику выполнить шикарный пас пяткой на ворвавшегося в штрафную вторым темпом Милана Гаича. Сербу же оставалось не промахнуться. При этом не побежал за ним всё тот же Тикнизян. Единственной ложкой дёгтя для коллектива Федотова стала травма Бактиёра Зайнутдинова, которого незадолго до перерыва пришлось менять на Рядно.

Складывалось впечатление, что Галактионов в раздевалке постарается исправить собственные ошибки и произведёт рокировки, но этого не произошло. «Локомотив» продолжил контролировать мяч без особого продвижения вперёд. Как и Пиняев, растворился Дзюба, который почти не получал передачи. Команде ощутимо не хватало последнего паса.

В свою очередь, ЦСКА оборонялся компактно, не оставляя свободных зон и лишив оппонента его главных козырей — скорости и пространства. А при первой возможности хозяева организовывали опасные контратаки. Проблемы же гостей в обороне никуда не делись. При диагональных переводах с фланга на фланг защита красно-зелёных обрушивалась как карточный домик. Пожалуй, худшим стал Митай. В эпизоде с третьим голом он позволил Гаичу обогнать себя. Затем албанец вроде бы успел совершить отбор возле лицевой, но вынес мяч через центр прямо на Мухина. Максим же красиво закрутил мяч в дальний угол и огорчил бывший коллектив.

Только после этого штаб железнодорожников произвёл пять замен за три минуты. В частности, полностью освежили фланги атаки. Вышел и джокер — Вильсон Изидор. А в центре появился Антон Миранчук, и это моментально принесло свои плоды. Он отдал обостряющую передачу на ход свежему Дмитрию Рыбчинскому, у которого лишь в последний миг выбили мяч из-под ног на угловой. А розыгрыш корнера завершился долгожданным голом. Высокому Погостнову никто не помешал замкнуть подачу партнёра с пары метров, а Чалов, пытавшийся вынести мяч с линии, невольно подправил его в сетку.

Но интригу почти сразу убил очередной провал обороны гостей. Рядно, воспользовавшись скидкой Чалова, сделал своевременный заброс в штрафную, а набежавший из глубины невысокий Мухин перепрыгнул Митая и точно пробил головой. Таким образом, не славящийся высокой результативностью хавбек оформил дебютный дубль в карьере в матче с бывшей командой.

После этого встречу можно было заканчивать, так как железнодорожники окончательно сдались и не пытались идти вперёд. Скорее ЦСКА мог довести дело до ещё большего разгрома. Например, Лантратов с огромным трудом парировал неприятный выстрел Ярослава Арбузова из-за пределов штрафной.