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Файзуллаев заявил, что хочет помочь ЦСКА выигрывать трофеи

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Нападающий сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев прокомментировал свой переход из ташкентского «Пахтакора» в московский ЦСКА.

«Конечно, я очень рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых титулованных клубов России. Надеюсь, у меня всё получится, я покажу себя и буду дальше развиваться», — сказал Файзуллаев в интервью пресс-службе армейцев.

Нападающий рассказал о позициях, на которых ему нравится играть.

«Больше всего — на позиции «десятки». Но могу также играть левого или правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помочь клубу выиграть всё», — заявил он.

4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Ранее спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал трансфер Файзуллаева.

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