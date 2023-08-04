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ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года

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Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим ташкентского «Пахтакора» Аббосбеком Файзуллаевым.
ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года
  • Gettyimages.ru
  • © Zhizhao Wu

Как сообщается в Telegram-канале московского клуба, соглашение с 19-летним узбекским полузащитником рассчитано до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в ЦСКА.

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