ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года
- Gettyimages.ru
- © Zhizhao Wu
Как сообщается в Telegram-канале московского клуба, соглашение с 19-летним узбекским полузащитником рассчитано до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.
В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в ЦСКА.