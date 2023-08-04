ЦСКА объявил о подписании контракта с Файзуллаевым до 2026 года

Московский ЦСКА подписал контракт с нападающим ташкентского «Пахтакора» Аббосбеком Файзуллаевым.

Как сообщается в Telegram-канале московского клуба, соглашение с 19-летним узбекским полузащитником рассчитано до окончания сезона-2025/26 с опцией продления.

В нынешнем сезоне Файзуллаев забил два мяча и отдал одну результативную передачу в шести матчах за «Пахтакор» в чемпионате Узбекистана.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Чили и мексиканского «Леона» Виктор Давила успешно прошёл медицинский осмотр перед переходом в ЦСКА.